Golpes y un corte en la frente: así fue la pelea en el paso a Chile por los autos que se adelantaron

El fin de semana largo comenzó con una fuerte carga de violencia y golpes para algunos que decidieron ir a Chile . Las demoras en Los Libertadores alcanzaron las 7 horas, las filas llegaron a los cobertizos y algunos conductores intentaron adelantarse lo que generó una pelea que terminó con una mujer con un corte en la frente.

Según las autoridades, las demoras en el Paso Cristo Redentor alcanzaron las 6 horas en Los Libertadores pero los viajeros aseguraron que en algunos momentos de la jornada superaron las 7 horas.

Para descongestionar el complejo internacional, dispusieron 7 casillas para autos y 5 para colectivos. Después del mediodía habilitaron 6 cabinas más para acelerar los trámites. Recién después de las 20, la demora pasó de 6 horas a 90 minutos .

Ayer cruzaron 7.718 personas de Mendoza a Chile , el jueves 5.035 y el miércoles 2.885. En total, en tres días pasaron por Los Libertadores 15.638 personas.

Según algunos testigos, la pelea en la larga fila de Los Libertadores terminó con una mujer con un corte en la frente. “Estábamos haciendo la fila por fuera del cobertizo y se metieron dos camionetas que venían circulando por el túnel. Mientras se iban colando por el túnel, todos los autos que estaban haciendo la fila tocaron bocina, pero siguieron avanzando como si nada”, comentó Sol a MDZ, una joven mendocina que viajó a Chile por el fin de semana largo.

“Cuando salieron del cobertizo, se metieron a la fila y un grupo de personas de distintos autos se bajaron y fueron hacia la camioneta a decirle que se volvieran e hicieran la fila. La chica que sale en los videos se detuvo al lado nuestro y le dijimos que se volviera, nos contestó ´ni loca´, siguió manejando y se metió a la fila”, agregó.

Cuando la mujer se intentó meter a la fila, muchas personas se acercaron y fue cuando se desencadenó la discusión. “La gente les pedía que se fueran y ella decía que no. La gente se empezó a poner violenta. La chica se iba adelantando a toda velocidad y casi atropella a una mujer que estaba en la calle. Esa actitud enojó mucho a los que estaban esperando desde hace horas”, dijo la testigo de toda la escena.

“Después se empezaron a pelear, se tiraron de los pelos, empujones, piñas y la chica que se quería colar en la fila terminó con un corte en la frente que le sangraba. Los otros que habían intentado colarse con ella le decían que se salieran y volviera y ella no quería. Estaba como obsesionada con colarse”, añadió.

Finalmente, los conductores que intentaron adelantarse se fueron y había gente que les tiraba piedras que habían recogido del costado de la ruta. “Todo se puso muy violento”, cerró la joven que tardó 7 horas en la aduana para cruzar a Chile.