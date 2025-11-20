Todo lo que necesitás saber sobre la vacuna de fiebre amarilla antes de viajar a Brasil

Para viajar a Brasil recomiendan la vacuna de la fiebre amarilla. Aunque no es obligatoria, es clave para la salud. Cuánto cuesta y qué prepagas la cubren.

Para los viajeros que planean visitar Brasil, la vacunación contra la fiebre amarilla es una recomendación sanitaria fundamental, aunque no es un requisito obligatorio para el ingreso al país vecino. Sin embargo, el acceso a la dosis y su costo pueden variar significativamente según la cobertura de salud y la jurisdicción, generando un panorama diverso para los turistas.

Costo y cobertura de la vacuna: un escenario segmentado El valor de la vacuna en el sector privado ronda los $227.765, según la información proporcionada por un vacunatorio privado. No obstante, esta cifra puede variar en otros centros de salud. Numerosas prepagas, entre ellas OSDE, Swiss Medical, Galeno, Medife, Prevención Salud y Sancor, suelen absorber este gasto.

Es importante destacar que el porcentaje de cobertura no es uniforme; frecuentemente cubren un 40%, pero este valor está sujeto al plan específico que posea el afiliado. Por ello, se recomienda realizar una consulta previa e individual con la obra social para confirmar la prestación.

En contrapartida, en las obras sociales existen casos como el de OSEP, donde la vacuna no tiene cobertura. La justificación radica en que al no estar incluida dentro de las prestaciones médicas obligatorias y tratarse de una inmunización vinculada a un viaje personal, la institución no la brinda de forma gratuita.

Contexto nacional y recomendaciones sanitarias Este escenario de costos se profundizó a partir de mediados de agosto de 2025, cuando el Ministerio de Salud de la Nación consolidó una política de focalización y dejó de proveer la vacuna de forma gratuita a los turistas en sus centros dependientes, priorizando su aplicación en las áreas de riesgo epidemiológico dentro del país.