Tiene convulsiones dos veces por semana y creó una startup que promete cambiar la salud en Argentina

Durante años, Keila Barral Masri convivió con convulsiones que aparecían sin aviso y sin una explicación médica sólida. Esa larga búsqueda de respuestas que derivó en siete años sin diagnóstico, la enfrentó a un sistema donde los datos no se conectaban y donde la información clínica era un rompecabezas incompleto. Esa experiencia, lejos de paralizarla, la llevó a pensar cómo transformar ese dolor personal en una solución concreta.

El resultado fue Cromodata, una startup argentina que creó el primer marketplace de datos de salud desidentificados de América Latina. Una plataforma que promete cambiar la forma en que se analiza, comparte y utiliza la información sanitaria. Su objetivo es ambicioso: mejorar diagnósticos, impulsar investigación, acelerar tecnologías médicas y ordenar un ecosistema históricamente fragmentado.

En solo nueve meses, Cromodata logró sumar 47 hospitales asociados, 19 millones de imágenes médicas y un flujo creciente de instituciones interesadas en interoperar datos de manera segura. La compañía conecta hospitales, laboratorios, farmacéuticas y empresas de IA bajo la lógica de permitir el intercambio de información sanitaria sin vulnerar la identidad de ningún paciente.

Keila sostiene que la ciencia necesita datos, pero que deben obtenerse de la manera correcta. Por eso, su plataforma utiliza mecanismos de anonimización bajo estándares HIPAA, diseñados para impedir que cualquier proceso de reingeniería pueda identificar a un paciente. A su equipo lo une algo más que una idea, y es que todos atravesaron, en mayor o menor medida, experiencias complicadas dentro del sistema de salud .

La plataforma ya reúne 19 millones de imágenes médicas y abre el debate sobre privacidad, acceso y el futuro de la salud digital en Argentina.

Cromodata fue elegida como ganadora del Programa WE 2025, una iniciativa de Endeavor Argentina destinada a potenciar startups tecnológicas fundadas por mujeres. El programa le permitió a Keila fortalecer su presentación, comprender mejor cómo narrar su proyecto y acceder a un proceso de mentorías.

Su historia como impulso

La propia historia de Keila es un recordatorio de por qué impulsa este proyecto. Tenía dos tumores pequeños en la cabeza que no fueron detectados a tiempo simplemente porque su información médica no estaba integrada. “Una enfermedad sin diagnóstico te deja solo”, dijo en una entrevista que compartió en las redes de Cromodata. Esa soledad la acompañó durante años y hoy es el motor que impulsa su trabajo.

Keila Barral junto a su perro Harry La startup argentina que nació de una experiencia personal dolorosa hoy impulsa una forma más segura y accesible de usar información sanitaria. Keila Barral - Instagram

Incluso ahora, mientras continúa lidiando con convulsiones semanales, suele detenerse, recomponerse y seguir presentando su proyecto ante inversores o auditorios llenos. La startup también tiene un acompañante silencioso: Harry, su perro, que funciona como soporte emocional y la acompaña en cada paso.

Una innovación que revela nuevos desafíos

Aunque la startup promete beneficios para hospitales, investigadores y desarrolladores de tecnología, también deja planteado un dilema inevitable: ¿qué pasa con la seguridad de los datos de los pacientes una vez que ingresan al mundo digital? La compañía sostiene que su proceso de anonimización busca justamente proteger esa información, pero el debate sobre privacidad, acceso y uso ético sigue abierto.

Para Keila, su proyecto no es solamente una solución tecnológica. Es la manera de transformar siete años de incertidumbre en un sistema que permita diagnósticos más rápidos y accesibles. “Si yo tardé siete años en saber qué tenía, puedo dedicar otros siete a que los pacientes sean dueños de sus datos y puedan usarlos para mejorar su salud”, afirma. Cromodata recién empieza, pero ya permite repensar cómo se construye el futuro de la salud digital en Argentina.