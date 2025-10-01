Tensión en una nueva marcha de jubilados: gritos, gas pimienta e incidentes en el Congreso
En el medio de la marcha, la Policía desplegó un gran operativo para correr a los manifestantes a la vereda.
Este miércoles, distintos grupos sociales, principalmente de jubilados, se convocaron en la Plaza del Congreso para protestar en contra de las medidas económicas que lleva a cabo el gobierno de Javier Milei. La Policía desplegó un gran operativo para correr a los manifestantes a la vereda y se registraron incidentes.
Los efectivos se colocaron en un cordón policial sobre Av. de Mayo y quedaron enfrentados con los manifestantes para reubicarlos en la vereda de la plaza. La Policía comenzó a rociar gas pimienta, hay varios heridos y se habla de un jubilado detenido.
Mirá los incidentes en el Congreso
Noticia en desarollo....