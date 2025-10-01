Presenta:

Sociedad

|

Marcha

Tensión en una nueva marcha de jubilados: gritos, gas pimienta e incidentes en el Congreso

En el medio de la marcha, la Policía desplegó un gran operativo para correr a los manifestantes a la vereda.

MDZ Sociedad

La Policía comenzó a rociar gas pimienta en la marcha.&nbsp;

La Policía comenzó a rociar gas pimienta en la marcha. 

Este miércoles, distintos grupos sociales, principalmente de jubilados, se convocaron en la Plaza del Congreso para protestar en contra de las medidas económicas que lleva a cabo el gobierno de Javier Milei. La Policía desplegó un gran operativo para correr a los manifestantes a la vereda y se registraron incidentes.

Los efectivos se colocaron en un cordón policial sobre Av. de Mayo y quedaron enfrentados con los manifestantes para reubicarlos en la vereda de la plaza. La Policía comenzó a rociar gas pimienta, hay varios heridos y se habla de un jubilado detenido.

Te Podría Interesar

Mirá los incidentes en el Congreso

marcha congreso gas pimienta

Noticia en desarollo....

Archivado en

Notas Relacionadas