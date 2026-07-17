Temporal en Mendoza: dos metros de nieve y alta montaña cerrada
Las estaciones hidronivometeorológicas registraron la nevada histórica de alta montaña. Solo se puede llegar en auto hasta Uspallata.
Las imágenes hablan solas. Las estaciones hidronivometeorológicas instaladas en distintos puntos de la cordillera de Mendoza muestran una postal invernal que impresiona: torres, sensores y cámaras cubiertos de nieve, visibilidad casi nula y una acumulación que ya supera el metro y medio en varios puntos de la alta montaña y que podría llegar a los dos metros este viernes por la noche.
Además de las fotografías, las estaciones transmiten diariamente datos de temperatura del aire y el suelo, velocidad y dirección del viento, presión atmosférica, humedad relativa, radiación y altura de nevada, entre otros parámetros clave para el monitoreo hídrico de la provincia.
Temporal de nieve en alta montaña
La nevada comenzó el miércoles con precipitaciones moderadas, pero se intensificó el jueves y se acentuó durante la madrugada del viernes. La alerta emitida por el Servicio Meteorológico Nacional continúa vigente y proyecta acumulaciones de entre uno y dos metros para esta noche, con la posibilidad de valores aún mayores en algunos sectores de la alta montaña.
El fenómeno viene acompañado de viento blanco, ráfagas intensas y una reducción marcada de la visibilidad que eleva considerablemente el riesgo para quienes deban circular por la zona cordillerana.
Una nevada impresionante
Los datos de acumulación registrados hasta la tarde del viernes eran elocuentes:
- Portillo del lado chileno marcaba 1,65 metros
- Las Cuevas alcanzaba los 1,70 metros
- Puente del Inca acumula un metro
Las proyecciones indican que las fuertes nevadas continuarán hasta el martes inclusive, en el marco de un período de condiciones climáticas adversas que se extendería por aproximadamente diez días.
Solo se puede circular hasta Uspallata
Ante este escenario, el tránsito en la zona cordillerana quedó habilitado únicamente hasta Uspallata. Más allá de ese punto, las condiciones de la alta montaña hacen imposible una circulación segura.
Desde que comenzó el temporal de nieve en alta montaña ya han evacuado a tres pobladores de Las Cuevas, se pidió el retiro de turistas de Puente del Inca y de Los Puquios. Por el momento, en la zona solo están los dueños de los locales y referentes de la zona que están en contacto con el Escuadrón 27 Uspallata de Gendarmería Nacional.