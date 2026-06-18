Tarjeta SUBE y CUD: cómo activar el viaje gratis sin mostrar el certificado

El acceso al transporte gratuito para personas con discapacidad suma desde junio una nueva modalidad digital. Quienes tengan Certificado Único de Discapacidad pueden vincularlo a su tarjeta SUBE para viajar sin costo en colectivos de jurisdicción nacional y trenes, sin necesidad de mostrar el documento en cada trayecto.

La medida apunta a simplificar una gestión cotidiana que, hasta ahora, dependía muchas veces de la presentación del CUD físico o digital ante choferes, inspectores o personal ferroviario. Con el nuevo sistema, el beneficio queda asociado directamente a la tarjeta, aunque la presentación tradicional del certificado seguirá vigente para quienes prefieran usarla o todavía no hayan realizado la vinculación.

La principal novedad es que el descuento del 100% se aplicará de manera automática cuando la SUBE esté registrada a nombre de la persona titular del CUD y el beneficio haya sido correctamente activado. De esta forma, al apoyar la tarjeta en una validadora o en un molinete, el sistema reconocerá la gratuidad del viaje sin requerir una acreditación adicional en ese momento.

El trámite comenzó a estar disponible desde el 16 de junio y la implementación operativa está prevista desde el viernes 19 de junio en los servicios alcanzados. Según la información oficial, no existe un plazo límite para adherirse: las personas podrán hacerlo cuando lo necesiten. Tampoco se trata de una obligación, sino de una alternativa al mecanismo ya conocido, que seguirá funcionando mediante la exhibición del Certificado Único de Discapacidad.

El beneficio está destinado a todas las personas que cuenten con un CUD válido. En esta etapa, la cobertura alcanza a colectivos de jurisdicción nacional y a servicios ferroviarios incluidos dentro del esquema SUBE. Esto incluye líneas nacionales del Área Metropolitana de Buenos Aires, algunos servicios interjurisdiccionales y distintas líneas de tren, como Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín, Belgrano Norte, Belgrano Sur, Urquiza, Tren de la Costa y Tren del Valle.

En los casos en los que el certificado contemple la posibilidad de viajar con acompañante, ambos pasajes quedarán asociados a la misma tarjeta SUBE de la persona con discapacidad. Para registrar los dos viajes, habrá que repetir el procedimiento: primero se apoya la tarjeta para validar el pasaje del titular y luego se vuelve a acercar al lector para cargar el del acompañante. El sistema reconocerá ambos sin costo cuando el beneficio esté habilitado.

Analía Melnik/MDZ

Cómo hacer la vinculación paso a paso

Para iniciar la gestión, la persona debe tener una tarjeta SUBE registrada a su nombre. Si todavía no la registró, puede hacerlo desde el sitio oficial de SUBE. Una vez creada la cuenta o iniciada la sesión, hay que ingresar a la sección “Beneficios” y cargar el número del Certificado Único de Discapacidad, compuesto por diez dígitos. Ese dato permite vincular la información del CUD con la tarjeta utilizada para viajar.

Después de completar esa carga, queda un paso más: activar el beneficio en la tarjeta física. Para hacerlo, existen tres alternativas. La primera es apoyar la SUBE en una Terminal Automática. La segunda es usar la app SUBE desde un celular Android con tecnología NFC, dentro de la opción “Acreditá o consultá saldo”. La tercera es realizar la activación directamente en una validadora de colectivo, avisándole previamente al conductor.

Una vez acreditado el beneficio, el uso será similar al de cualquier viaje con SUBE. En colectivos, la persona deberá indicar el destino y apoyar la tarjeta hasta que la operación quede confirmada. En trenes, deberá realizar el check-in al ingresar y el check-out al salir, como ocurre con el resto de los pasajeros. Si viaja con acompañante autorizado, tendrá que repetir la validación para que el sistema registre ambos trayectos.

El nuevo mecanismo también busca proteger datos personales sensibles, ya que evita exponer documentación vinculada a la salud en cada viaje. De todos modos, ante una falla técnica o si la tarjeta aún no refleja el beneficio, la persona podrá seguir usando el CUD físico o digital en Mi Argentina. La recomendación es conservar esa alternativa disponible durante los primeros días de implementación y realizar el reclamo correspondiente si la validadora no reconoce la gratuidad.