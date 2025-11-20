Suspendieron las clases presenciales en 6 departamentos por el viento Zonda
Ante los pronósticos que anticipan ráfagas intensas de viento Zonda y el avance de un frente Sur, la Dirección General de Escuelas dispuso la suspensión de clases presenciales en los turnos vespertino y nocturno.
La tarde mendocina llegará con modificaciones en la rutina educativa. Ante los pronósticos que anticipan ráfagas intensas de viento Zonda y el avance de un frente Sur, la Dirección General de Escuelas dispuso la suspensión de clases presenciales en los turnos vespertino y nocturno. La medida alcanza a instituciones de todos los niveles y modalidades de Malargüe, San Rafael, General Alvear, San Carlos, Tunuyán y Tupungato.
La decisión se tomó como respuesta directa a las advertencias de Defensa Civil, que instó a reforzar cuidados ante el escenario climático previsto para este jueves 20 de noviembre. Según la DGE, la prioridad es resguardar a estudiantes, docentes y personal escolar frente a posibles complicaciones derivadas del fenómeno del Zonda.
Mientras tanto, en el resto de la provincia el servicio educativo continúa sin alteraciones. Las escuelas ubicadas fuera de las zonas afectadas mantienen su actividad habitual, ya que no se esperan condiciones meteorológicas adversas.
En los departamentos alcanzados por la medida, la jornada se trasladará al entorno virtual mediante la plataforma provincial Escuela Digital Mendoza. Con este esquema, la Dirección General de Escuelas busca garantizar la continuidad pedagógica en un contexto de suspensión de clases, manteniendo activo el vínculo entre docentes y estudiantes bajo el protocolo establecido por la DGE.