Suspendieron las clases presenciales en 6 departamentos por el viento Zonda

La tarde mendocina llegará con modificaciones en la rutina educativa. Ante los pronósticos que anticipan ráfagas intensas de viento Zonda y el avance de un frente Sur, la Dirección General de Escuelas dispuso la suspensión de clases presenciales en los turnos vespertino y nocturno. La medida alcanza a instituciones de todos los niveles y modalidades de Malargüe, San Rafael, General Alvear, San Carlos, Tunuyán y Tupungato.

La decisión se tomó como respuesta directa a las advertencias de Defensa Civil, que instó a reforzar cuidados ante el escenario climático previsto para este jueves 20 de noviembre. Según la DGE, la prioridad es resguardar a estudiantes, docentes y personal escolar frente a posibles complicaciones derivadas del fenómeno del Zonda.

Mientras tanto, en el resto de la provincia el servicio educativo continúa sin alteraciones. Las escuelas ubicadas fuera de las zonas afectadas mantienen su actividad habitual, ya que no se esperan condiciones meteorológicas adversas.