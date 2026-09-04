Suspenden a una docente y periodista por malos tratos a un alumno

La Dirección General de Escuelas de Mendoza dispuso la suspensión preventiva de la docente Bibiana Deolinda Toledo por un término de 30 días corridos. Actualmente, la profesora se desempeña como regente titular de la Escuela N° 4-124 "Reynaldo Merín" y periodista en el medio Central de Noticias de San Rafael.

La medida fue adoptada luego de acumularse denuncias, informes de Supervisión y antecedentes vinculados a su desempeño durante el ciclo lectivo 2026, entre los que se destaca la denuncia por malos tratos formulada por un alumno de 17 años que posteriormente ratificada por sus padres.

Según la resolución oficial de la DGE, desde marzo de 2026 la Supervisión intervino en reiteradas ocasiones para encauzar conflictos dentro de la institución mediante instancias de diálogo, mediación y delimitación de funciones.

Sin embargo, durante los meses siguientes se produjeron nuevas situaciones que requirieron nuevas actuaciones, lo que llevó a las autoridades a concluir que el cuadro institucional "excede una mera desavenencia interpersonal aislada".

La denuncia del alumno de 17 años es el eje central de la medida. La resolución señala que ese caso "impone a la Administración educativa un deber reforzado de actuación preventiva y de preservación de las condiciones necesarias para garantizar el adecuado desenvolvimiento de su trayectoria escolar".

La DGE también tomó en cuenta la existencia de publicaciones en estados de WhatsApp, comunicaciones electrónicas y referencias a grabaciones de llamadas telefónicas, cuya relevancia deberá ser evaluada en el marco del procedimiento disciplinario que se inicia.

En las actuaciones hay capturas de estados de WhatsApp, chats y llamadas telefónicas. Archivo MDZ

La suspensión preventiva alcanza la totalidad de los cargos, horas cátedra y funciones que Toledo desempeña en los establecimientos bajo la órbita de la DGE. La medida tiene carácter cautelar, temporal y no implica prejuzgamiento sobre su responsabilidad, que será determinada por la Junta de Disciplina de Educación Secundaria si se abre el sumario administrativo correspondiente.

Según los medios locles, Toledo habría denunciado al adolescente de tener un vínculo amoroso con una preceptora y le habría mandado mensajes personales por su participación política.

Una periodista conocida por sus denuncias

Bibiana Toledo también es conocida en el mundo de los medios de comuinicación por sus reiteradas denuncias que en varias instancias han llegado a la Justicia a través de querellas y actuaciones porque los señalados han considerado que su honor se vio afectado por las expresiones o acusaciones difundidas en las redes oficiales y sitios web de la periodista.

En 2011, Toledo protagonizó la primera querella en Mendoza por difamación en las redes sociales cuando el empresario Oscar Russo la denunció. En 2013, denunció que en San Rafael las radios le daban aire a personas que no eran locutores habilitados por el ISER.

En 2017, acusó al periodista y corresponsal histórico de diario Los Andes, Carlos Simón de recibir dádivas del intendente de San Rafael y después de una denuncia en la Justicia, Bibiana Toledo tuvo que retractarse de sus dichos. Tres años después, también tuvo que retractarse sobre sus dichos sobre el pastor Víctor Doroschuk y pedir disculpas públicas.

Este año denunció en sus redes sociales al concejal libertario Martín Antolín por pasear en lancha sin chaleco salvavidas en Los Reyunos. Y en abril, tras un instancia conciliatoria, se retractó de los dichos sobre el dirigente del Pro Guillermo Fuentes Riva.

El descargo de Bibiana Toledo

Tras hacerse pública la resolución de la DGE, Bibiana Toledo publicó en sus redes sociales un descargo en el que aseguró que se trata de una denuncia falsa. "Ante las barbaridades y falsedades que están difundiendo algunos medios sobre mi persona, quiero aclarar que actualmente tengo una suspensión preventiva, que no constituye una sanción, originada a partir de una denuncia falsa realizada por un estudiante. Hasta el momento no se ha abierto ningún sumario en mi contra. La suspensión es de carácter preventivo y se produjo en un contexto en el que yo también había presentado ante Supervisión una denuncia contra integrantes del equipo directivo por diferentes situaciones que considero graves", dijo.

"Desde que ingresé a la institución vengo denunciando lo que considero una persecución de carácter político por parte de la señora rubia a la que ya hice referencia públicamente. Esta situación comenzó, según mi postura y lo que he venido denunciando, después de que fui sobreseída en una querella relacionada con quien en aquel momento era su secretario y que actualmente ocupa un cargo como funcionario. Incluso se me solicitó una reevaluación psicológica y, al obtener resultados favorables, continuaron apareciendo nuevas acusaciones y situaciones que considero injustificadas", agregó.

Además, defendió su trabaja en las escuelas. "He sido una regente correcta, responsable y comprometida con mi trabajo. Jamás he maltratado a nadie. Siempre he procurado desempeñar mis funciones con responsabilidad, respeto y compromiso. Tengo documentación que respalda mi desempeño y, fundamentalmente, cada una de las situaciones de persecución que he denunciado", sostuvo.