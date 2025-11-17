Supermercados Átomo lanzó una búsqueda laboral para choferes en Mendoza

Átomo Supermercados difundió una nueva búsqueda de trabajo para cubrir puestos de choferes en la provincia.

Átomo Supermercados lanzó una nueva búsqueda laboral para incorporar choferes a su equipo de logística en Mendoza. La empresa publicó los requisitos y la forma de postularse, y ya recibe currículums.

Átomo: requisitos para el puesto La firma detalló que busca choferes con carnet profesional, específicamente categoría E1, que cuenten con disponibilidad horaria y tengan el secundario completo. Desde la compañía destacan que el rol es clave para garantizar el abastecimiento de las sucursales y mantener el ritmo de distribución.

WhatsApp Image 2025-11-17 at 11.17.05 La oferta de trabajo para choferes de Átomo Supermercados. Foto: Bolsa de Empleo- Mendoza Cómo postularse Las personas interesadas deben enviar su CV por correo electrónico, colocando la palabra chofer en el asunto, a la siguiente dirección: [email protected]

Sobre Átomo Supermercados Átomo es una empresa mendocina que comenzó su actividad en 1969 de la mano de José Jesús Millán. La cadena cuenta hoy con 118 sucursales distribuidas en Mendoza, San Juan, San Luis y Río Cuarto, Córdoba, siempre ubicadas en puntos estratégicos y en zonas donde su presencia es más necesaria.