Suben de las tasas municipales en Luján: de cuánto y cuándo será el aumento

El municipio de Luján de Cuyo confirmó que en mayo volverán a aumentar las tasas municipales . La decisión se vincula con la actualización de la unidad tributaria , el parámetro que se usa para calcular la mayoría de los tributos locales.

El cambio fue establecido a través de un decreto del Ejecutivo, que ya había definido una suba previa en marzo. Ahora, el nuevo ajuste volverá a impactar en distintos servicios y obligaciones que pagan los vecinos.

De esta forma, el esquema de actualización se da en etapas a lo largo del año. Esto genera que los incrementos no sean de una sola vez, pero sí acumulativos en el tiempo.

Según el decreto oficial, el valor de la unidad tributaria comenzó en 235$ en enero de 2026, luego pasó a $239 desde marzo. A partir del 1 de mayo, ese valor se elevará a $245, consolidando una nueva suba.

Este mecanismo implica que tasas, multas y aforos se ajusten automáticamente. Cada modificación del valor base se traduce en un aumento en los montos finales que abonan los contribuyentes.

El argumento oficial detrás del ajuste

Desde el municipio explicaron que la actualización está contemplada en la ordenanza tarifaria vigente. Esa norma habilita al Ejecutivo a modificar la unidad tributaria hasta un 30%, según la evolución económica.

El fundamento principal está en la inflación proyectada. Según se detalla en el decreto, se estimó un aumento de precios acumulado del 14,84% entre enero y junio de 2026.

En ese contexto, el ajuste aplicado del 10,36% busca, según la comuna, no trasladar completamente la suba de precios a los vecinos. Al mismo tiempo, intenta evitar desequilibrios en las cuentas municipales.

Impacto en los vecinos y en los servicios

El aumento de la unidad tributaria tiene efecto directo en el bolsillo de los contribuyentes. Cualquier tasa municipal que esté expresada en este valor base se encarece automáticamente. Esto incluye servicios vinculados a la recaudación, como tasas de servicios generales, comercio, multas o habilitaciones.

Además, la ordenanza vigente permite que estos ajustes continúen si la situación económica lo requiere. Es decir, no se descartan nuevas actualizaciones de la unidad tributaria en los próximos meses.