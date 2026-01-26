Sube la temperatura este lunes en Mendoza, con lluvias aisladas hacia la noche
El inicio de la semana llega con un leve aumento de la temperatura en Mendoza y un escenario más estable que el del fin de semana.
El comienzo de la semana trae un repunte de la temperatura en Mendoza, luego de un fin de semana marcado por lluvias más intensas. De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este lunes se espera una jornada mayormente estable, con menos precipitaciones que las registradas en los últimos días.
La máxima alcanzará los 32°, mientras que la mínima se ubicará en valores templados. A lo largo del día el ambiente será caluroso, aunque sin extremos, con nubosidad variable y condiciones en general favorables durante la mañana y la siesta.
Hacia la tarde y la noche podrían registrarse lluvias aisladas y de baja intensidad en algunos sectores de la provincia. Según el pronóstico, se tratará de precipitaciones puntuales y breves, muy distintas a las tormentas fuertes que afectaron a Mendoza durante el fin de semana.
De cara a los próximos días, el martes se mantendrá caluroso, con nubosidad variable, vientos leves del este y probabilidad de tormentas aisladas. La temperatura máxima será de 32° y la mínima de 20°.
El miércoles, en tanto, continuará el calor, con condiciones similares: nubosidad variable, tormentas aisladas y vientos leves del este. La máxima podría ascender hasta los 35°, mientras que la mínima rondará los 21°.