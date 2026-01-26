Sube la temperatura este lunes en Mendoza, con lluvias aisladas hacia la noche

El inicio de la semana llega con un leve aumento de la temperatura en Mendoza y un escenario más estable que el del fin de semana.

Este lunes Mendoza tendrá un aumento de la temperatura, con lluvias aisladas previstas hacia la noche.

El comienzo de la semana trae un repunte de la temperatura en Mendoza, luego de un fin de semana marcado por lluvias más intensas. De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este lunes se espera una jornada mayormente estable, con menos precipitaciones que las registradas en los últimos días.

La máxima alcanzará los 32°, mientras que la mínima se ubicará en valores templados. A lo largo del día el ambiente será caluroso, aunque sin extremos, con nubosidad variable y condiciones en general favorables durante la mañana y la siesta.

Hacia la tarde y la noche podrían registrarse lluvias aisladas y de baja intensidad en algunos sectores de la provincia. Según el pronóstico, se tratará de precipitaciones puntuales y breves, muy distintas a las tormentas fuertes que afectaron a Mendoza durante el fin de semana.

nubes nublado montaña clima 2.jpg El inicio de la semana en Mendoza será más estable que el fin de semana, con precipitaciones leves y calor moderado. Rodrigo D'Angelo / MDZ De cara a los próximos días, el martes se mantendrá caluroso, con nubosidad variable, vientos leves del este y probabilidad de tormentas aisladas. La temperatura máxima será de 32° y la mínima de 20°.