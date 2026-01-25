Revuelo en Ushuaia por el aterrizaje de un avión militar de EE.UU.

Sin aviso previo ni explicaciones, un avión militar de EE.UU aterrizó en Ushuaia y reavivó tensiones por el control del puerto.

El aterrizaje de un avión perteneciente al Departamento de Defensa de EE.UU en Ushuaia generó sorpresa y preocupación entre los habitantes de la capital fueguina, en un contexto particularmente sensible marcado por la intervención del puerto local y el creciente interés internacional por la región austral.

La aeronave había permanecido durante dos días en Buenos Aires y posteriormente voló hacia Tierra del Fuego sin que mediara comunicación oficial del Gobierno nacional ni de los organismos argentinos de defensa responsables de autorizar este tipo de operaciones. Según trascendió, no existió notificación pública previa ni precisiones sobre el objetivo del vuelo.

Desde el ámbito provincial confirmaron que las autoridades fueguinas no tuvieron participación alguna en la decisión ni en la autorización del arribo. De ese modo, el gobierno que encabeza Gustavo Melella no contó con herramientas formales para permitir o rechazar el ingreso de la aeronave, ya que se trató de un avión oficial de un país extranjero. Hasta el momento, no se conocen los motivos del aterrizaje ni la identidad de las personas que viajaban a bordo.

La inquietud se profundizó en las últimas horas al conocerse el itinerario de otros dos aviones —en este caso de carácter privado— que despegaron desde San Fernando con destino a Ushuaia. Al igual que en el caso de la aeronave estadounidense, no trascendieron detalles sobre el propósito de esos vuelos ni sobre sus ocupantes.

El Gobierno, sin palabras ante el avión militar de EE.UU aeronave de ee.uu. Noticias Argentinas El hermetismo del Poder Ejecutivo Nacional frente a estos movimientos aéreos alimentó versiones y especulaciones en la provincia. Entre ellas, tomó fuerza el rumor de un eventual entendimiento entre el presidente Javier Milei y su par estadounidense Donald Trump vinculado al control del puerto fueguino, una infraestructura estratégica tanto para el turismo como para la logística antártica.