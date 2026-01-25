Pullaro: "Santa Fe y Córdoba son las provincias que traccionan y empujan a la Argentina"

En la previa de la primera noche del Festival de Cosquín, el gobernador santafesino y su par de Córdoba, Martín Llaryora, destacaron el rol productivo del interior. Diálogo institucional con el Gobierno nacional.

En la antesala de la primera noche del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y su par de Córdoba, Martín Llaryora, compartieron un mensaje político y cultural de fuerte contenido simbólico, en el marco de la presentación de la delegación santafesina que homenajea los 240 años del nacimiento del brigadier Estanislao López.

“Santa Fe y Córdoba son provincias equilibradas, que cuidan los recursos, y son provincias que traccionan y que empujan”, afirmó Pullaro, al subrayar el rol productivo del interior del país. “Nosotros creemos en el trabajo, creemos en la producción y eso es lo que vamos a defender. Si desde el gobierno nacional se mirara más a este interior que se esfuerza todos los días, a la Argentina le iría mejor”, sostuvo el mandatario. “Somos provincias que no esperan planes, lo que piden es trabajo”, agregó.

La presencia institucional santafesina en Cosquín estuvo atravesada por el homenaje histórico a Estanislao López y por un mensaje político contemporáneo. “Venimos a mostrar la vida, los valores, los principios y las ideas del brigadier Estanislao López, que fundó la provincia de Santa Fe y que representó una concepción profunda del federalismo”, expresó Pullaro.

En ese marco, destacó el carácter simbólico de la participación cultural: “Lo que trae Santa Fe hoy, con sus mejores artistas, bailarines y músicos, es un mensaje que se expresa a través del arte, la cultura y la identidad de un pueblo que quiere trabajar y progresar”.

Por su parte, Llaryora valoró el impacto social y económico de los festivales populares. “La defensa de la cultura y de nuestros festivales genera muchísimo trabajo. Gobernar también es generar empleo”, afirmó. Además, destacó las obras de infraestructura vial realizadas en Córdoba: “Hoy venir a Cosquín, a Jesús María y a otros festivales con las autovías terminadas mejora la seguridad vial y los tiempos de traslado”.