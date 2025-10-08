Sube la temperatura: así estará el tiempo en Mendoza durante los próximos días

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas informó cómo estarán las condiciones para este jueves y viernes en Mendoza.

En Mendoza se esperan días de calor en lo que resta de la semana.

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas detalló los datos del tiempo para los próximos días en Mendoza, y para este jueves 9 de octubre se espera que ascienda la temperatura, con una máxima que podría llegar a superar los 30ºC.

El tiempo en Mendoza este jueves 9/10 Viento: circulación desde el norte a partir de las 10:00 hasta las 22:00, en forma leve, afectando principalmente el sector Este de la provincia.

circulación desde el norte a partir de las 10:00 hasta las 22:00, en forma leve, afectando principalmente el sector Este de la provincia. Nubosidad: seminublado en zona Sur, extendiéndose hacia Valle de Uco. Por la tarde, probable extensión de seminubosidad hacia zona Este.

seminublado en zona Sur, extendiéndose hacia Valle de Uco. Por la tarde, probable extensión de seminubosidad hacia zona Este. Alta Montaña: seminublado en general, sin precipitaciones. Pronóstico para los próximos días en Mendoza Este jueves se anuncia "poca nubosidad con ascenso de la temperatura", con vientos moderados del noreste y mayormente despejado en cordillera. La mínima esperada es de 11ºC y la máxima de 31ºC.