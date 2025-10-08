Sube la temperatura: así estará el tiempo en Mendoza durante los próximos días
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas informó cómo estarán las condiciones para este jueves y viernes en Mendoza.
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas detalló los datos del tiempo para los próximos días en Mendoza, y para este jueves 9 de octubre se espera que ascienda la temperatura, con una máxima que podría llegar a superar los 30ºC.
El tiempo en Mendoza este jueves 9/10
- Viento: circulación desde el norte a partir de las 10:00 hasta las 22:00, en forma leve, afectando principalmente el sector Este de la provincia.
- Nubosidad: seminublado en zona Sur, extendiéndose hacia Valle de Uco. Por la tarde, probable extensión de seminubosidad hacia zona Este.
- Alta Montaña: seminublado en general, sin precipitaciones.
Pronóstico para los próximos días en Mendoza
Este jueves se anuncia “poca nubosidad con ascenso de la temperatura”, con vientos moderados del noreste y mayormente despejado en cordillera. La mínima esperada es de 11ºC y la máxima de 31ºC.
Para el viernes, en tanto, se estima que esté “algo nublado con poco cambio de la temperatura” y vientos moderados del sector sur. Se estima que desmejoren las condiciones en alta montaña. La mínima será de 14ºC y la máxima de 30ºC. El domingo desciende la temperatura.