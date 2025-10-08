Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves
Según el cronograma de Edemsa, son ocho los departamentos en los que habrá cortes de luz en distintos momentos de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves 9 de octubre. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa realiza de manera diaria y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son ocho los departamentos que verán afectado el servicio eléctrico en distintos momentos del día: Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.
Cortes de luz programados para este jueves 9/10
Las Heras
- Entre calles Reverendo Llorens, Boulogne Sur Mer, Padre Llorens y adyacencias. En calle Jauretche, entre Padre Llorens y Gagliardi. De 9.00 a 13.00 h.
Luján
- En calle Almirante Brown, entre Medrano y Álzaga. En barrio Las Candelas y en loteos Olinda, Viamonte y zonas aledañas; Chacras de Coria. De 8.45 a 14.45 h.
- En calle Guardia Vieja, entre Telva Barrera y Roque Sáenz Peña. En barrio Bodega Vistalba y en loteo Muñoz. En calle Pincolini, hacia el este de Roque Sáenz Peña y adyacencias; Vistalba. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre calles Chile, Puerto deseado, Evans, Viedma y zonas aledañas. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle Pueyrredón, entre Los Ciruelos y San Martín. En calle Álzaga, entre Moyano y Pueyrredón. Entre calles Luis Danti, Rizzo, Los Liquidámbar y Pueyrredón. En loteo Augusto Tenelli, en el barrio Residencial Norte, frente a bodega El Abuelo y áreas adyacentes; Chacras de Coria. De 11.00 a 15.00 h.
Maipú
- En calle Rivadavia, entre calles N°2 y Las Margaritas, y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.
Lavalle
- En calle Los Vascos, entre Colón y Lombardi, y áreas adyacentes; Costa de Araujo. De 9.30 a 13.30 h.
Tunuyán
- En la Ruta Provincial N°89, entre barrio Sol y Nieve y calle Refugio de la Cruz; Los Chacayes. De 14.30 a 18.30 h.
San Carlos
- En la intersección de calle Avellaneda y Ruta Nacional N°40 y zonas aledañas. De 9.45 a 13.45 h.
- En calle Muzaber, entre Florida y Aguirre. En calle Aguirre, hacia el oeste de Muzaber; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.
San Rafael
- Entre calles Mitre, Pasteur, Tirasso y España. De 15.00 a 19.00 h.
- Entre calles Santa Teresa, Las Arabias, Chalet Sin Techo y callejón Mora; Rama Caída. De 15.15 a 19.15 h.
- Entre calles Los Carolinos, La Primavera, Atuel y La Correina; Los Claveles. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre calles 20 de Junio, Castillo, Juan Suter y Ruta Nacional N°143; El Toledano. De 8.45 a 12.45 h.
Malargüe
- En la Ruta Nacional N°40, hacia el norte de calle Las Bardas. En los parajes El Chacay y La Junta. De 9.00 a 13.00 h.