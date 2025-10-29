Sube la temperatura: así estará el tiempo este jueves y viernes en Mendoza

El tiempo comienza a mejorar en Mendoza y, al menos durante las próximas horas, se espera que vuelvan las condiciones primaverales. Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, este jueves 30 de octubre será una jornada con poca nubosidad y ascenso de la temperatura, con una mínima esperada de 7ºC y una máxima de 27ºC.