Sube la temperatura: así estará el tiempo este jueves y viernes en Mendoza
Se espera que el tiempo comience a mejorar durante las próximas horas, aunque se anticipa un cierre de semana inestable.
El tiempo comienza a mejorar en Mendoza y, al menos durante las próximas horas, se espera que vuelvan las condiciones primaverales. Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, este jueves 30 de octubre será una jornada con poca nubosidad y ascenso de la temperatura, con una mínima esperada de 7ºC y una máxima de 27ºC.
Así estará el tiempo en Mendoza este jueves 30/10
- Viento: circulación débil de norte a sur desde las 10 y durante todo el día, especialmente en la franja Este provincial, hasta la madrugada del viernes.
- Nubosidad: amanece seminublado en la zona Sur; despejado en el resto de la provincia. Hacia media mañana se despejará completamente y se mantendrá así durante todo el día.
- Alta Montaña: cielo despejado en general toda la jornada.
Pronóstico para los próximos días
El viernes se espera que la temperatura continúe subiendo hasta llegar a los 30ºC, aunque se anticipan tormentas aisladas hacia la noche, Zonda en precordillera y nevadas en alta montaña.
Te Podría Interesar
El fin de semana comienza con descenso en la mínima, que será de 26ºC; además de precipitaciones durante la mañana y vientos moderados del sector sur.