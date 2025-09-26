SUBE: cómo activar los beneficios sociales arriba del micro

Luego de que el Gobierno desmonopolizara el sistema SUBE , el pago con tarjetas de crédito , débito y QR con billeteras virtuales comenzó a ser una moneda corriente en el transporte público. Sin embargo, el sistema sigue vigente y recomiendan utilizarlo para activar beneficios clave.

Si bien el crecimiento del uso de tarjetas para pagar el boleto fue exponencial, aún prevalece el sistema SUBE para la mayoría de las operaciones diarias. Se estima que recién uno de cada cuatro viajes se abona con crédito o débito.

Si bien con algunos bancos las tarjetas ofrecen descuentos importantes, desde SUBE recordaron que pueden activar los beneficios sociales para seguir teniendo subsidios en el pasaje.

Si viajás con SUBE, ahora podés activar o actualizar tus beneficios sociales y finalizar el registro de tu tarjeta física directamente en el validador del colectivo gracias a la funcionalidad Atributo a Bordo, que ya está disponible en localidades de 11 provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

micro micros colectivo mendotran pasajeros tarjeta sube (2) Rodrigo D'Angelo / MDZ

Dónde funciona Atributo a Bordo

Ya es posible usar Atributo a Bordo en más de 11.000 colectivos de estas ciudades:

• Ciudad de Buenos Aires.

• Buenos Aires: Azul, General Pueyrredón, Tandil, Bahía Blanca y Olavarría.

• Mendoza: Ciudad de Mendoza y San Rafael

• Neuquén: Ciudad de Neuquén y San Martín de los Andes.

• Río Negro: San Carlos de Bariloche.

• San Luis: San Luis.

• San Juan: San Juan

• Santa Fe: Rosario, Rafaela, Venado Tuerto, Reconquista, Puerto General San Martín, y ciudad de Santa Fe.

• Tucumán: San Miguel de Tucumán.

• Córdoba: Ciudad de Córdoba, Villa María, Río Cuarto y Villa Allende

• Catamarca: San Fernando del Valle de Catamarca y los departamentos de Capayán, Santa María, Tinogasta, Andalgalá y Belén.

• Jujuy: Palpalá y San Salvador de Jujuy.

La herramienta, desarrollada por SUBE, simplifica el acceso a descuentos y hace más ágil tu experiencia de viaje.

Cómo funciona Atributo a Bordo

Al subir, debés avisarle al chofer que querés activar o actualizar un beneficio, o finalizar el registro de tu tarjeta SUBE.

Luego, apoyá tu tarjeta en el validador, en el mismo lugar donde pagás el viaje.

Ahí esperá unos segundos hasta que el sistema confirme la operación.

Una vez aplicado, el descuento queda activo automáticamente y ya podés viajar en colectivos con la tarifa que te corresponda.

Tené en cuenta que el validador debe contar con conexión a internet para procesar la transacción. Por eso, la operación puede hacerse en cualquier tramo del recorrido donde haya conectividad.