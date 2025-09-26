Confirman que fueron hallados restos óseos en el excentro de detención clandestino de La Perla

Los restos óseos hallados en el excentro clandestino de detención serán analizados para determinar si pertenecen a desaparecidos de la Dictadura.

La justicia federal de Córdoba informó este viernes que se encontraron restos óseos en La Perla, el ex centro clandestino de detención que operó bajo el Tercer Cuerpo de Ejército en Córdoba entre 1976 y 1978. El hallazgo fue confirmado por el juez federal Hugo Vaca Narvaja.

Según se informó, los fragmentos serán enviados al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para intentar obtener ADN e identificar a las víctimas.

Los trabajos de prospección comenzaron la semana pasada y los huesos aparecieron en el quinto día de excavación, en un sector conocido como “la loma del torito”. “Se trata de un hallazgo compatible con restos de desaparecidos”, señalaron las expertas del EAAF, aunque aclararon que aún no se puede hablar de fosas comunes.

La Perla, ubicada sobre la Ruta 20 camino a Villa Carlos Paz, fue uno de los mayores centros de exterminio de la dictadura. Por allí pasaron entre 2000 y 2500 personas, en su mayoría aún desaparecidas. El predio se extiende por más de 14 mil hectáreas, lo que dificultó durante décadas la búsqueda de evidencias.

Restos óseos en La Perla El juez Vaca Narvaja recordó que “cuando los restos se identifican, una persona deja de ser un desaparecido”, subrayando la importancia del avance. Por su parte, el fiscal Facundo Trotta pidió a la sociedad que aporte cualquier información que ayude a reconstruir lo ocurrido.