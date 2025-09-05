Spotify suma mensajes directos para fomentar las interacciones entre usuarios

Recientemente, Spotify anunció que, además de los servicios que brinda habitualmente, como la reproducción de música, podcast y audiolibros, ahora se sumará una nueva herramienta. Se trata de su sistema de mensajes directos, integrado dentro de la aplicación. Esto permitirá a los usuarios chatear sin necesidad de salir de la plataforma.

Con más de 600 millones de usuarios activos, el objetivo de la compañía es que las recomendaciones de canciones, playlist y discos fluyan de manera más natural entre personas. En este sentido, muchos se preguntan cómo funciona el sistema de mensajería y a partir de cuándo estará disponible.

Spotify.jpg Spotify agrega una herramienta nueva.

¿Cómo funcionan los mensajes directos de Spotify? Estos mensajes aparecen al tocar el botón de “compartir” en cualquier archivo en reproducción. Allí, se puede ver un listado de contactos con quienes ya se interactuó o con quienes se comparte el plan familiar. Desde este apartado, podrá enviar la canción acompañada de un texto o incluso reaccionar con emojis. La conversación se guarda en una nueva bandeja de entrada identificada simplemente como “Mensajes”, accesible desde la foto de perfil, en la esquina superior izquierda.