La alianza entre Instagram y Spotify que enloqueció a los usuarios

Recientemente, Instagram y Spotify se han unido para potenciar la experiencia musical y llevarla a otro nivel. Desde que los usuarios pueden mostrar en tiempo real lo que están escuchando, la red social de Meta ha encontrado mayor aprobación por parte de sus más de dos mil millones de usuarios.

Esta innovación permite que las canciones compartidas se conviertan en un elemento más de interacción, ya que quienes vean la publicación podrán descubrir tus gustos musicales y reproducir fragmentos de los temas que te acompañan en cada momento. De este modo y para aprovechar esta herramienta, es importante tener ambas aplicaciones actualizadas a su última versión, lo que garantiza un funcionamiento fluido. Además, la conexión permite que tanto usuarios de Spotify Free como Premium puedan participar, ampliando su alcance.