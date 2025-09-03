La alianza entre Instagram y Spotify que enloqueció a los usuarios
La red social y la plataforma musical se unieron para darle lugar a una de las fusiones más esperadas por los usuarios.
Recientemente, Instagram y Spotify se han unido para potenciar la experiencia musical y llevarla a otro nivel. Desde que los usuarios pueden mostrar en tiempo real lo que están escuchando, la red social de Meta ha encontrado mayor aprobación por parte de sus más de dos mil millones de usuarios.
Esta innovación permite que las canciones compartidas se conviertan en un elemento más de interacción, ya que quienes vean la publicación podrán descubrir tus gustos musicales y reproducir fragmentos de los temas que te acompañan en cada momento. De este modo y para aprovechar esta herramienta, es importante tener ambas aplicaciones actualizadas a su última versión, lo que garantiza un funcionamiento fluido. Además, la conexión permite que tanto usuarios de Spotify Free como Premium puedan participar, ampliando su alcance.
Te Podría Interesar
¿Cómo compartir en Instagram tus canciones favoritas de Spotify?
- Abrí Instagram e ingresá a tu perfil o al apartado de mensajes privados. Luego, seleccioná la opción para crear una nueva nota.
- En la pantalla, verás varias opciones de íconos para compartir contenido relacionado con canciones.
- La app de Meta te redirigirá a Spotify, donde podrás seleccionar el sencillo que deseas mostrar en tu nota. Es necesario tener la sesión iniciada en la plataforma de streaming musical para poder hacerlo.
- Tocá “Compartir desde Spotify”. Esta opción aparecerá en la parte superior de la pantalla.
- Antes de publicar, podrás previsualizarla para chequear cómo quedará. También aparecerá el ícono de auriculares que indica lo que estás escuchando en ese momento.
- Presioná el botón de “Compartir” y tu nota se publicará, mostrando la canción elegida durante 24 horas. Los contactos podrán escuchar un fragmento y, si desean, abrirla completa en Spotify.