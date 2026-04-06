Sorpresa en la misión Artemis II: un frasco de Nutella flotó en la nave Orion

Un frasco de Nutella apareció flotando en plena nave y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la misión Artemis II . La escena, captada durante una transmisión oficial de la NASA , rápidamente se viralizó y sumó una curiosa postal a un viaje histórico.

El episodio ocurrió durante el sexto día de viaje, mientras los astronautas realizaban tareas habituales a bordo de la nave Orion.

Además de hacer historia, la tripulación de Artemis II disfruta de un frasco de Nutella durante su misión.

En ese marco, un tarro de Nutella apareció flotando en gravedad cero dentro de la cápsula, girando libremente ante la cámara.

Inmediatamente, la imagen causó revuelo en las redes sociales, donde muchos usuarios destacaron lo inusual del momento: un producto cotidiano convertido en protagonista inesperado en medio de una misión espacial.

Más allá del momento viral, la misión también alcanzó un hito clave: los astronautas batieron el récord de mayor distancia recorrida por humanos desde la Tierra.

Un frasco de Nutella apareció en un video desde la nave Orion, en plena misión Artemis II.

El módulo Orion llegó a:

252.752 millas (406.676 km) de distancia

Así, superó a la misión Apolo 13, que en 1970 había alcanzado:

248.655 millas (400.171 km)

Desde el Centro de Control, se destacó que la tripulación estaba cruzando una frontera histórica en nombre de toda la humanidad.

Qué es la misión Artemis II y por qué es importante

Artemis II es una de las misiones clave del programa de la NASA para el regreso del ser humano a la Luna.

Entre sus objetivos principales se destacan:

probar el funcionamiento de la nave Orion con tripulación

avanzar en futuras misiones lunares

sentar las bases para la exploración del espacio profundo

En ese contexto, el récord alcanzado marca un paso fundamental en la nueva etapa de exploración espacial.