Solo por hoy: cómo comprar con un 20% de descuento en shoppings de todo el país

Septiembre es, sin dudas, el mes de las mejores promociones. El comienzo de una nueva temporada marca que llega un descuento muy jugoso para que los clientes de distintas billeteras virtuales o bancos puedan aprovechar para realizar las compras que aún tienen pendientes en diferentes rubros.

Un caso testigo de lo mencionado es la gran promoción que lanzó MODO en los distintos shoppings de todo el país. Se trata de un beneficio para quienes tienen su tarjeta de débito o crédito adherida a MODO y que rige en los comercios adheridos.

La promoción comenzó este jueves, pero muy pocos argentinos la tuvieron en cuenta. Finaliza este viernes y se espera un buen caudal de ventas a raíz de esta iniciativa.

La app de MODO le avisó a todos sus clientes que este viernes 12 de septiembre sigue vigente esta promoción para comprar en shoppings adheridos en todo el país. El reintegro que se realiza es de un orden del 20% de la compra realizada en el comercio.

Al descuento puede accederse pagando con tarjetas de débito o crédito de tu banco, desde la app del mismo banco o utilizando la app de MODO. Los bancos adheridos son: Supervielle, Santander, Banco Nación, Galicia, Macro, ICBC y Credicoop, entre otros que se pueden ver en la siguiente imagen.

WhatsApp Image 2025-09-11 at 5.16.21 PM Promoción y descuento en MODO en Shoppings.

Un dato a tener en cuenta es que la promoción no cuenta con tope de reintegro, asique la posibilidad se establece como una chance única para comprar en cualquier rubro ese producto que tanto estás necesitando.

El reintegro del dinero lo verás acreditado en la cuenta bancaria que elegiste para pagar tu compra. Desde MODO indicaron que es vinculable con otras promociones y que el reintegro podría acreditarse en los 30 días próximos a la compra realizada.

Entre los shoppings adheridos a la promoción se encuentra el Mendoza Shopping, ubicado en el departamento de Guaymallén en la provincia de Mendoza.