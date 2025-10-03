Socavón en el Acceso Sur: terminaron los trabajos en el tramo oeste

Las obras en el sector oeste del Acceso Sur llegaron a su fin este mediodía. Los trabajos ejecutados en la zona de Carrodilla permitieron liberar la circulación vehicular. La mano que conecta Norte-Sur ya se encuentra operativa para todo tipo de vehículos.

La finalización de estos trabajos representa un alivio para los conductores que transitan diariamente por esta vía. Durante los últimos días, el tránsito se vio afectado por las intervenciones necesarias en la ruta luego de que apareciera un enorme socavón en el lugar. Los automovilistas debieron buscar alternativas para evitar demoras en sus recorridos habituales.

URGENTE!! Finalizó la obra en el tramo Oeste del Acceso Sur y Carrodilla. Queda habilitado para todo tránsito, la mano Norte-Sur! pic.twitter.com/vZXTNSNLw0

El Acceso Sur constituye una arteria fundamental para la conectividad del Gran Mendoza. Miles de vehículos circulan a diario por esta vía que vincula distintas localidades. La zona de Carrodilla es un punto estratégico que conecta importantes sectores del área metropolitana.

Las obras realizadas buscan mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial. Los especialistas trabajaron en la rehabilitación del pavimento y en la señalización correspondiente. Estos trabajos son parte de un plan integral de mantenimiento de la infraestructura vial provincial.

Con la habilitación de la mano Norte-Sur, se normaliza parcialmente el tránsito en este sector del Acceso Sur. Los usuarios pueden retomar sus trayectos habituales sin restricciones tras los arreglos realizados por el socavón que apareció en la zona.