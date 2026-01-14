Sin patente en la ruta: la falta que puede frenarte el viaje y vaciarte el bolsillo

Salir a la ruta sin la patente en su lugar suele empezar como una “solución” improvisada, pero termina como un problema serio. En operativos de fiscalización, la ANSV señaló que durante 2025 aplicó sanciones a 7.235 conductores por circular con el dominio ausente, ilegible o modificado.

En muchos casos, la falta aparece por un portapatente que tapa letras o por descuido al lavarlo ahí. El dato no solo habla de multas: también expone una práctica que debilita controles y agrega incertidumbre en la vía pública.

autos sin patente Cada vez son más los autos que circulan sin patente por la falta de chapa. Rodrigo D'Angelo / MDZ Qué exige la normativa cuando te detienen en un control La regla nacional obliga a que cada vehículo lleve su chapa identificatoria colocada donde corresponde, a la vista y con lectura clara. Eso incluye a remolques, acoplados y semirremolques. Además, el dominio no puede tener cobertores, marcos, cintas ni ningún elemento que cambie su forma o complique la lectura. La referencia técnica sobre diseño y características de la placa proviene del organismo registral automotor, identificado como DNRPA. Si en un control se comprueba que la patente falta, o está puesta en un sitio equivocado, el vehículo queda impedido de continuar hasta corregirlo.

El castigo puede ser fuerte. Según la provincia o municipio que intervenga, la sanción económica llega a valores muy elevados y, en algunos casos, puede rondar 1.800.000 pesos. A eso se suma un efecto inmediato: la posibilidad de que el viaje se frene en seco, porque el vehículo queda fuera de normativa. En la práctica, un control puede transformarse en una larga demora, con llamados, traslados y gestiones para resolver algo que parecía menor. Desde el área vial recomiendan revisar la placa antes de salir y mirar que no esté floja, doblada, tapada por un portapatente o cubierta por barro.

Cuándo se puede circular sin chapa metálica y qué plazo corre Hay una excepción puntual, pero no es “para zafar”. Si la placa fue sustraída, se extravió o quedó inutilizada por daño, se habilita un permiso con patente provisoria oficial en papel. Ese documento tiene vencimiento: se admite por un período limitado, de hasta 60 días, mientras se tramita la reposición. La situación debe estar respaldada por la constancia correspondiente, porque el papel no reemplaza a la placa por tiempo indefinido. En 2025, hacia mediados de septiembre, el Estado comunicó que estaba normalizando el suministro de placas metálicas para evitar faltantes y demoras.