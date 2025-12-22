Sin parlantes y "Cero-Impacto": así serán los micro-eventos habilitados en el Parque Nacional Iguazú
El Gobierno aprobó un régimen excepcional para realizar eventos de pequeña escala en el Parque Nacional Iguazú. Cuáles serán las restricciones.
El Gobierno Nacional autorizó la realización de microeventos en el Parque Nacional Iguazú, con una frecuencia máxima de dos por día y una participación limitada a 60 personas por actividad. Conocé todos los detalles.
La medida fue dispuesta a través de la Resolución 460/2025, publicada en el Boletín Oficial, y tendrá vigencia excepcional y transitoria por el plazo de un año desde su publicación.
La autorización se otorgó tras un pedido de la Intendencia del parque, encabezada por José María Hervás, que planteó la necesidad de facilitar actividades de pequeña escala en sectores de uso público intensivo, sin modificaciones permanentes ni impactos ambientales relevantes. Luego de un análisis técnico, se habilitó la realización de eventos bajo condiciones específicas para garantizar la conservación del área.
Cómo serán los “microeventos” en el Parque Nacional Iguazú
Las actividades estarán restringidas a las zonas designadas como Áreas de Uso Público Intensivo, y deberán realizarse únicamente durante el horario convencional de funcionamiento del parque. Asimismo, se establecieron las siguientes restricciones:
- No se permitirá que los eventos restrinjan el tránsito general de los visitantes no participantes.
- Se estableció un límite máximo de 60 personas por evento y un tope de dos microeventos por jornada.
- Los organizadores deberán presentar la solicitud con al menos cinco días hábiles de anticipación a la fecha prevista.
- No se permitirá la utilización de sonido amplificado por medios eléctricos o a batería.
- También queda prohibido el uso de drones, salvo autorización excepcional por motivos de seguridad o registro institucional.
- La infraestructura utilizada deberá ser desmontable, portátil y de bajo impacto, sin estructuras fijas ni ancladas al suelo, y no podrán realizarse cierres totales de los espacios habilitados.
Criterio de "Cero-Impacto" en los microeventos del Parque Nacional Iguazú
En materia de gestión ambiental, será obligatoria la aplicación del criterio "Cero-Impacto". En ese sentido, el organizador tendrá la responsabilidad exclusiva de retirar todos los residuos generados. Asimismo, estará prohibido el uso de plásticos descartables o de un solo uso. En tanto, los alimentos deberán ser manipulados en condiciones que impidan el acceso de la fauna silvestre, para evitar alteraciones en el comportamiento de las especies locales.
Todos los participantes deberán recibir al inicio de cada evento el Protocolo de Participación Responsable (PPR), que incluirá normas esenciales de conducta y contenidos institucionales vinculados a la conservación y a las amenazas que enfrenta el Parque Nacional Iguazú. La Intendencia conservará la potestad de cancelar o interrumpir cualquier evento por razones de seguridad, conservación o incumplimiento de las condiciones establecidas.
La intervención de prestadores y concesionarios habilitados será un requisito para resguardar la seguridad de los asistentes. Estas figuras operarán dentro de un dispositivo de control establecido para el desarrollo de las actividades.
Las autoridades remarcaron que la Intendencia del Parque Nacional Iguazú será responsable de la verificación, control y fiscalización del cumplimiento de todas las condiciones detalladas en la resolución. El objetivo central de la medida es permitir actividades de bajo impacto que se desarrollan habitualmente en el parque, dentro de un marco normativo que garantice la preservación del entorno natural.