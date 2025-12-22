Sin parlantes y "Cero-Impacto": así serán los micro-eventos habilitados en el Parque Nacional Iguazú

El Gobierno Nacional autorizó la realización de microeventos en el Parque Nacional Iguazú , con una frecuencia máxima de dos por día y una participación limitada a 60 personas por actividad. Conocé todos los detalles.

La medida fue dispuesta a través de la Resolución 460/2025, publicada en el Boletín Oficial , y tendrá vigencia excepcional y transitoria por el plazo de un año desde su publicación.

La autorización se otorgó tras un pedido de la Intendencia del parque, encabezada por José María Hervás, que planteó la necesidad de facilitar actividades de pequeña escala en sectores de uso público intensivo, sin modificaciones permanentes ni impactos ambientales relevantes. Luego de un análisis técnico, se habilitó la realización de eventos bajo condiciones específicas para garantizar la conservación del área.

Las actividades estarán restringidas a las zonas designadas como Áreas de Uso Público Intensivo, y deberán realizarse únicamente durante el horario convencional de funcionamiento del parque. Asimismo, se establecieron las siguientes restricciones:

En materia de gestión ambiental, será obligatoria la aplicación del criterio "Cero-Impacto". En ese sentido, el organizador tendrá la responsabilidad exclusiva de retirar todos los residuos generados. Asimismo, estará prohibido el uso de plásticos descartables o de un solo uso. En tanto, los alimentos deberán ser manipulados en condiciones que impidan el acceso de la fauna silvestre, para evitar alteraciones en el comportamiento de las especies locales.

Este sábado 11 de noviembre se conmemora el Día de las Cataratas en Iguazú Foto: Iguazú Argentina Parque Nacional Iguazú

Todos los participantes deberán recibir al inicio de cada evento el Protocolo de Participación Responsable (PPR), que incluirá normas esenciales de conducta y contenidos institucionales vinculados a la conservación y a las amenazas que enfrenta el Parque Nacional Iguazú. La Intendencia conservará la potestad de cancelar o interrumpir cualquier evento por razones de seguridad, conservación o incumplimiento de las condiciones establecidas.

La intervención de prestadores y concesionarios habilitados será un requisito para resguardar la seguridad de los asistentes. Estas figuras operarán dentro de un dispositivo de control establecido para el desarrollo de las actividades.

Las autoridades remarcaron que la Intendencia del Parque Nacional Iguazú será responsable de la verificación, control y fiscalización del cumplimiento de todas las condiciones detalladas en la resolución. El objetivo central de la medida es permitir actividades de bajo impacto que se desarrollan habitualmente en el parque, dentro de un marco normativo que garantice la preservación del entorno natural.