Después del alerta por tormentas, así estará el tiempo este martes en Mendoza
Se espera una jornada calurosa, con una máxima de 34ºC. En tanto el SMN no emitió ningún tipo de alerta.
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anunció un martes caluroso y sin advertencias en Mendoza. Después de algunas jornadas bajo alerta por tormentas, el cielo permanecerá con "poca nubosidad". La mínima esperada es de 18ºC, en tanto que la máxima será de 34ºC.
Así estará el tiempo este martes en Mendoza
- Viento: circulación leve desde el sur entre las 8 y las 14 en zonas Este y Sur. Viento Zonda leve en el sur de Malargüe, entre las 14 y las 20.
- Nubosidad: cielo despejado durante toda la jornada en el llano y en Alta Montaña. No se esperan tormentas según los modelos actuales.
- Alta Montaña: cielo despejado todo el día.
Pronóstico para los próximos días
El miércoles, en tanto, se mantendrán las mismas condiciones, aunque se anticipa un leve descenso en la máxima, que llegaría a los 31ºC.
Te Podría Interesar
El jueves se anuncia “muy caluroso” e inestable hacia la noche: la mínima será de 24ºC y la máxima de 35ºC.