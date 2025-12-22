Después del alerta por tormentas, así estará el tiempo este martes en Mendoza

Se espera una jornada calurosa, con una máxima de 34ºC. En tanto el SMN no emitió ningún tipo de alerta.

Se espera un martes caluroso y sin tormentas a la vista.

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anunció un martes caluroso y sin advertencias en Mendoza. Después de algunas jornadas bajo alerta por tormentas, el cielo permanecerá con "poca nubosidad". La mínima esperada es de 18ºC, en tanto que la máxima será de 34ºC.

Así estará el tiempo este martes en Mendoza Viento: circulación leve desde el sur entre las 8 y las 14 en zonas Este y Sur. Viento Zonda leve en el sur de Malargüe, entre las 14 y las 20.

circulación leve desde el sur entre las 8 y las 14 en zonas Este y Sur. Viento Zonda leve en el sur de Malargüe, entre las 14 y las 20. Nubosidad: cielo despejado durante toda la jornada en el llano y en Alta Montaña. No se esperan tormentas según los modelos actuales.

cielo despejado durante toda la jornada en el llano y en Alta Montaña. No se esperan tormentas según los modelos actuales. Alta Montaña: cielo despejado todo el día. Pronóstico para los próximos días El miércoles, en tanto, se mantendrán las mismas condiciones, aunque se anticipa un leve descenso en la máxima, que llegaría a los 31ºC.