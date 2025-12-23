Cómo funcionarán los servicios en Godoy Cruz durante las fiestas

La comuna informó cómo será el funcionamiento de la administración y los servicios durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, la Municipalidad de Godoy Cruz dispuso asueto administrativo para los días miércoles 24 y 31 de diciembre. La medida alcanza a todas las dependencias comunales y tiene como objetivo organizar el funcionamiento del municipio durante las fiestas.

A pesar del cese de la actividad administrativa habitual, el Municipio garantizó la continuidad de los servicios esenciales mediante cronogramas especiales. De esta manera, se busca asegurar la limpieza urbana, el orden público y la atención de emergencias en todo el departamento.

Durante las jornadas de asueto no habrá atención al público en las oficinas municipales. Sin embargo, se mantendrán guardias activas tanto en los días de asueto como en los feriados, para dar respuesta a situaciones urgentes. La actividad administrativa normal se retomará los jueves 26 de diciembre y 2 de enero, respectivamente.

Recolección de residuos en Godoy Cruz En el marco de las celebraciones, el servicio de recolección domiciliaria contará con un cronograma diferenciado para atender el incremento habitual de residuos y garantizar la prestación en zonas prioritarias. El martes 23 de diciembre se realizará un refuerzo especial de recolección. El miércoles 24 habrá servicio únicamente en el turno mañana, mientras que el turno noche no funcionará. En tanto, el jueves 25 el turno mañana estará destinado exclusivamente a geriátricos y hospitales, y el turno noche operará con normalidad.

Los trabajos de limpieza urbana se sostendrán con guardias mínimas hasta las 18 horas. Estas cuadrillas estarán disponibles para atender pedidos puntuales y situaciones de emergencia durante los días miércoles 24 y 31 de diciembre, así como también los jueves 25 de diciembre y 1 de enero.