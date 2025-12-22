Presenta:

Edemsa anunció cortes de luz en Las Heras, Luján y otros tres departamentos para este martes

Según el cronograma de Edemsa, el servicio eléctrico se verá afectado en distintas zonas de la provincia a lo largo de la jornada.

Edemsa continúa con sus tareas de mantenimiento preventivo. 

Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este martes 23 de diciembre. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en cinco departamentos de la provincia a lo largo de la jornada: Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, San Rafael y Malargüe.

Cortes de luz programados para este martes 23/12

Las Heras

  • En la Ruta Nacional N°7; Penitentes. De 12.00 a 13.00 h.
  • En calle Dr. Lemos, hacia el norte de Dr. Pose; El Challao. De 8.30 a 12.30 h.

Luján

  • En la Ruta Nacional N°40, en Arenera Mendocina y zonas aledañas; Anchoris. De 15.00 a 17.00 h.
  • En la Ruta Provincial N°82, entre calles La Unión y Pueyrredón, y áreas adyacentes; Chacras de Coria. De 10.00 a 14.00 h.
Maipú

  • En calle Urquiza, entre Bruno Morón y Pedro Battaglia. En calle Montecaseros, entre 12 de Octubre y Mayorga. Entre calles Ángel Cavagnaro, Urquiza, Montecaseros, 12 de Octubre y zonas aledañas; Coquimbito. De 8.30 a 10.30 h.

San Rafael

  • En la intersección de calle Sarmiento con Sardini y adyacencias; Capitán Montoya. De 8.00 a 12.00 h.

Malargüe

  • Entre calles Fray Inalicán, Esquivel Aldao, General Roca y Santa Cruz. De 13.30 a 17.30 h.

