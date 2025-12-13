Sífilis en alza: por qué aumentan los contagios y qué prácticas realmente protegen

La infectóloga Dra. Daiana Guizzo y la ginecóloga Dra. Khaterina Passera dialogaron en MDZ Radio 105.5 FM sobre el fuerte incremento de casos de sífilis en Argentina y las fallas estructurales en prevención , diagnóstico y acceso a información basada en evidencia.

La Dra. Guizzo explicó que, aunque “por ahí no le llamaría brote”, el país registra un incremento sostenido desde 2015 y un salto marcado desde 2023. Señaló que el último boletín epidemiológico reportó “30.000 casos de sífilis por año”, pero en 2024 “aumentaron aún más, casi 37.000 casos” y que hacia octubre “ya lo habíamos superado”. Remarcó: “Es una pena porque la sífilis es una infección que es prevenible, es curable y es muy simple de diagnosticar”.

La Dra. Passera confirmó que en los consultorios “aparece o impacta en todo tipo de religión, en todo tipo de sexualidad, en todo tipo de orientación sexual”, y subrayó que en muchos casos “no está diagnosticada”. Indicó que a menudo la detección surge en estudios de rutina, donde los resultados sorprenden incluso cuando “ni lo habíamos ni pensado”. También advirtió sobre el “miedo a la consulta” y sobre lesiones que pueden pasar inadvertidas.

Las especialistas detallaron que los estudios de detección son pruebas de sangre de acceso simple. Passera explicó que “muchas veces está en el mismo día el resultado” y que también pueden realizarse pruebas directas si hay lesiones visibles. Recomendó que las personas sexualmente activas se controlen “una vez al año” y que, ante una relación de riesgo sin preservativo, se testeen de inmediato o tras el período de ventana.

Sobre la sífilis, Guizzo describió que es causada por la bacteria Treponema pallidum y se transmite “por contacto directo con las lesiones” . Aclaró que en mujeres las lesiones suelen pasar desapercibidas porque “los genitales más escondidos” dificultan verlas. Advirtió que las llagas “no duelen, no molestan, no pican” y desaparecen solas, lo que lleva a que muchos no consulten. Sin tratamiento, insistió, se sigue contagiando y a largo plazo puede generar “complicaciones incluso en el cerebro”.

Las médicas desmintieron mitos extendidos: “No se contagia en el baño público, no se contagia en las piscinas, no se contagia por besos, por tomar mate”, afirmó Guizzo, remarcando que la única vía es sexual sin uso correcto del preservativo “desde el inicio hasta el final de la relación”.

Passera llamó la atención sobre la caída en el uso de preservativo en parejas estables, donde muchas personas “al estar como ya relajadas” lo abandonan. Recordó que el control anual “no es una cuestión de perder la confianza”, sino de autocuidado y de “cuidarlo al otro”. También destacó la necesidad de incorporar prácticas de mayor protección en sexo oral mediante campo de látex y lamentó que en Argentina “no está” disponible el preservativo femenino.

Guizzo añadió que el abandono del método de barrera durante el embarazo es otro factor de riesgo: “Incluso las embarazadas tienen que seguir utilizando el método de barrera”. Ambas coincidieron en que la combinación de desinformación, vergüenza y tabú sexual sigue dificultando la prevención efectiva, incluso en un contexto de acceso masivo a información, y que el crecimiento de casos refleja esa brecha pendiente entre conocimiento científico y prácticas de cuidado.