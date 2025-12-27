Siete propuestas gastronómicas que marcan tendencia y son ideales para despedir el 2025

La despedida del 2025 encuentra a la gastronomía como uno de los escenarios preferidos para las juntadas de fin de año . En distintas provincias, estos espacios se destacan no solo por su cocina, sino también por su identidad, su historia y su capacidad para convertirse en punto de encuentro. Estas son algunas propuestas en tendencia, con estilo propio.

Nacida en 2021, la cadena tucumana LENO logró instalar con fuerza el concepto de “The Real American Food” en una provincia con identidad gastronómica muy definida. Inspirada en los clásicos estadounidenses —burgers, pollo frito y hot dogs— la marca apostó por una experiencia integral que combina producto premium, ambientación cuidada y espíritu familiar. Con locales amplios, menú flexible y fuerte impronta joven, LENO se consolida como una opción ideal para reuniones descontracturadas de cierre de año, mientras avanza en su ambicioso plan de expansión nacional.

En Guaymallén, Mendoza, Los Tres Hermanos es mucho más que un restaurante: es una historia de esfuerzo colectivo, identidad cultural y arraigo barrial. Lo que comenzó como un puesto callejero de empanadas se convirtió en un bodegón emblemático, reconocido por platos tradicionales como la sopa de maní y el api, adaptados al paladar local. Su clima hogareño, mesas compartidas y cocina casera lo posicionan como un espacio elegido para encuentros largos, familiares o entre amigos, donde la comida funciona como puente entre culturas.

los tres hermanos guaymallen

3. Club Montebello, con la vista de Villa Carlos Paz

En Villa Carlos Paz, Córdoba, Club Montebello se presenta como una opción para disfrutar de un cierre del año en lo alto de las sierras cordobesas y con una vista privilegiada a la ciudad turística. Muy cerquita del cielo, donde se ven los amaneceres y atardeceres más lindos del mundo. El restó conjuga esa vista privilegiada con gastronomía de autor, platos con una estética vistosa y los mejores sabores. Imperdible la carta de tragos de autor que va cambiando cada temporada. Desde un ambiente cerrado y climatizado, hasta la terraza que sobrevuela la ciudad.

club montebello

4. Lo de Fran, un clásico marplatense

En la Costa Atlántica, Lo de fran se consolidó como la mesa de referencia para comer pescado fresco sin vueltas: abadejo a la plancha, chipirones tiernos, tiraditos limpios y la pesca del día trabajada con una simpleza que siempre hace foco en el producto. Francisco Rosat, marplatense formado en cocinas del País Vasco, volvió a su ciudad para abrir esta cantina moderna que combina clima de bodegón con servicio actual. Uno de los preferidos del público: el fideuá (paella hecha con fideos cortos en lugar de arroz) preparada con pesca del día y un caldo bien concentrado.

lo de fran cocina de mar

5. Coronel Rodríguez, la pizzería mendocina que va por más

Con solo cuatro años en el mercado, Coronel Rodríguez se transformó en una de las pizzerías más convocantes de Mendoza. Su sello: pizzas artesanales al molde, abundantes y con una elaboración cuidada al detalle. El lema “Volvete adicto” sintetiza una propuesta que combina calidad, cercanía y fuerte comunidad de clientes. En pleno proceso de expansión como franquicia, mantiene su esencia artesanal y se afirma como un espacio ideal para encuentros informales, celebraciones de equipos de trabajo y despedidas de año con impronta local.

coronel rodriguez

6. Chimi Bar de Choris en el corazón de Bariloche

Chimi Bar de Choris, ubicado estratégicamente en San Carlos de Bariloche, Río Negro, se erige como una propuesta gastronómica que reinterpreta un ícono de la cocina argentina: el choripán. Desde su apertura en febrero de 2018, este establecimiento ha captado la atención tanto de locales como de turistas, ofreciendo una experiencia culinaria que va más allá del clásico sándwich, fusionándolo con el vibrante mundo de las cervezas artesanales. Chimi Bar de Choris demuestra ser un punto de encuentro muy apreciado para festejar fin de año por su originalidad y calidad.

chimi bar de choris

7. Atis Bar, en el corazón de San Telmo

El lugar era un convento de monjas, y ahora es un local gastronómico que resguarda la rica historia del barrio porteño de San Telmo. En ese edificio de habitaciones pequeñas y amplios espacios comunes, comunicados por pasillos, escaleras y patios abiertos, Atis Bar nació a finales de 2020. Aunque inicialmente operaba solo en la planta baja, la demanda abrumadora llevó a la expansión del bar hacia la terraza colgante del edificio. El ingreso se realiza por orden de llegada, pero se recomienda llegar con anticipación para asegurarse de disfrutar de esta experiencia única que fusiona pasado y presente.