Sharon Vaughn: "La comprensión es un proceso que se enseña"

Investigar cómo se enseña a comprender. Sharon Vaughn es profesora emérita de la Universidad de Texas en Austin y fundadora del Meadows Center for Preventing Educational Risk. Dedicó más de tres décadas a estudiar el aprendizaje de los niños a leer y, sobre todo, qué hacer cuando no aprenden al ritmo esperado.

Su trabajo pone en primer plano algo fundamental: la comprensión lectora no es un efecto secundario de “ leer más”, sino una habilidad compleja que requiere instrucción sistemática, andamiajes específicos y monitoreo continuo.

En estos tiempos en los que la comprensión lectora está bajo la lupa porque los exámenes demuestran que los niños no comprenden lo que leen , conviene detenerse en quienes han logrado iluminar el terreno de la enseñanza de la lectura con evidencia sólida, lejos de los paradigmas teóricos que son adoptados como doctrinas. Entre esos referentes encontramos a Sharon Vaughn, una de las investigadoras más influyentes del mundo en comprensión lectora, intervención temprana y dificultades específicas del aprendizaje .

Para Vaughn, la comprensión lectora es un proceso activo que combina conocimiento previo, vocabulario, inferencias, monitoreo metacognitivo y estrategias explícitas de construcción de sentido. De hecho, uno de sus principales aportes a la enseñanza fue mostrar que la comprensión puede enseñarse de manera directa. Vaughn y su equipo llevaron adelante un estudio en siete secundarias estadounidenses en el que pusieron a prueba intervenciones intensivas y estructuradas aplicadas en grupos pequeños y demostraron que éstas pueden mejorar significativamente la comprensión incluso en estudiantes de secundaria con dificultades persistentes en lectura. Este hallazgo cuestionó la creencia de que “si no se logró en primaria, ya es tarde”: Vaughn mostró lo contrario.

El prestigio internacional de Vaughn se debe a su rol en la difusión y validación del Modelo de Respuesta a la Intervención (RTI), hoy considerado uno de los enfoques más efectivos para prevenir dificultades severas de aprendizaje y acompañar la comprensión lectora desde una perspectiva escalonada.

El modelo RTI propone tres niveles:

Nivel 1: enseñanza de calidad para todos, con monitoreo sistemático.

Nivel 2: intervenciones focalizadas para quienes muestran dificultades.

Nivel 3: intervenciones intensivas y personalizadas para aquellos que persisten con las dificultades.

Este enfoque permite detectar dificultades antes de que se agraven, reducir la cantidad de estudiantes que requieren apoyos más intensos y ofrecer respuestas pedagógicas basadas en datos, no en intuiciones. Vaughn aportó evidencia experimental clave que mostró que las intervenciones escalonadas mejoran la comprensión lectora en todos los niveles, especialmente cuando las estrategias se sostienen en el tiempo y los docentes reciben formación continua.

Una Masterclass para conocer a fondo cómo enseñar a comprender

El modelo de respuesta a la intervención lleva varios años aplicándose en algunos países, pero se lo conoce poco aún en Latinoamérica, donde en muchos casos se siguen modelos de enseñanza sin reflexionar sobre su efectividad. En este contexto, Wumbox organiza una masterclass virtual con Sharon Vaughn que permitirá a educadores de todas partes acercarse directamente a su investigación práctica.

La actividad —organizada por la plataforma educativa Wumbox— ofrecerá un recorrido claro y aplicado por sus aportes a la comprensión lectora, el uso del modelo RTI en el aula y estrategias prácticas para intervenir a tiempo. Para quienes buscan herramientas concretas, basadas en evidencia y adaptables a distintos contextos, la mirada de Sharon Vaughn representa un aporte imprescindible.

