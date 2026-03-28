Sentirse fuera de lugar: la incomodidad de la época

Hay una experiencia tan extendida como poco dicha: sentirse fuera de lugar . No es timidez ni simple inseguridad. Es otra cosa: como si uno habitara una escena cuyo código desconoce —o que, en rigor, nunca la contempló. No es simplemente no encajar : es advertir, con cierta lucidez incómoda, que el encaje mismo tiene condiciones.

Durante años se pensó este malestar como un déficit individual: alguien que no logra adaptarse, que carece de habilidades sociales o que arrastra inseguridades personales. Esa lectura, todavía vigente en muchos discursos de autoayuda, resulta hoy insuficiente. Porque lo que se observa con creciente frecuencia -en la clínica, en el trabajo, en los vínculos- no es tanto un sujeto que falla, sino un mundo que estrecha las condiciones de pertenencia mientras simula ampliarlas. Vivimos en una cultura que exige pertenecer, sí, pero bajo condiciones paradójicas: sin conflicto, sin exceso, sin demasiada diferencia. Hay que integrarse, pero sin incomodar. Hay que mostrarse, pero dentro de formatos reconocibles. Hay que ser uno mismo, pero no tanto. El resultado es una pertenencia débil, precaria, siempre a punto de romperse ante cualquier desvío.

En ese contexto, sentirse fuera de lugar no siempre indica una falla del sujeto. A veces señala una incompatibilidad entre la singularidad y las formas disponibles de inscripción social. No todo sujeto cabe en los moldes que la época ofrece, y no todo molde tolera la diferencia sin intentar domesticarla. Ahora bien, hay un punto en el que este malestar deja de ser meramente subjetivo y se vuelve histórico. No todos se sienten fuera de lugar del mismo modo. Para quienes pertenecen a minorías —por origen racial, orientación sexual o identidad—, ese “afuera” no es una percepción: es, muchas veces, una posición asignada.

Durante el apartheid en Sudáfrica, la exclusión no era implícita sino legal: el sujeto negro no es que no encontraba su lugar, es que había sido expulsado de él por ley. El fuera de lugar estaba institucionalizado. No era una vivencia íntima sino una arquitectura política que organizaba quién podía circular, habitar, trabajar o incluso amar. Algo análogo, aunque con otras formas, ocurrió con la homosexualidad. Durante décadas, fue no sólo condenada moralmente, sino también patologizada y penalizada. Los disturbios de Stonewall en Estados Unidos, marcan un punto de inflexión: allí donde el sujeto homosexual era reducido al margen, emerge una respuesta que no busca ya adaptarse sino cuestionar el lugar asignado. El “afuera” deja de ser una condena silenciosa para transformarse en una posición que interpela al orden social.

Estos momentos históricos permiten una lectura precisa: el sentirse fuera de lugar no siempre es un problema del sujeto, sino del orden simbólico que distribuye lugares, jerarquiza identidades y regula la diferencia. Hay exclusiones explícitas -como las leyes segregacionistas- y otras más sutiles, que operan bajo la forma de la tolerancia condicionada. La contemporaneidad, que se presenta como inclusiva, no está exenta de esta lógica. Muchas veces promueve la diversidad, pero bajo la condición de que no altere demasiado la escena. Se admite al otro, siempre y cuando no desorganice el consenso. Se celebra la diferencia, pero dentro de límites silenciosos. Es una inclusión que, en el fondo, neutraliza aquello mismo que dice valorar. La clínica psicoanalítica, por su parte, permite introducir una distinción fundamental: no todo “fuera de lugar” responde a la misma estructura.

MOTTA2 No todos se sienten fuera de lugar del mismo modo. Archivo.

En la fobia, el sujeto logra localizar el desajuste

Hay un objeto o una situación precisa donde no puede estar: un ascensor, un animal, un espacio cerrado. El mundo no es completamente inhabitable; hay un punto de exclusión que organiza el resto. El fuera de lugar se delimita, se bordea, y en ese borde el sujeto encuentra, paradójicamente, una forma de sostén. En la psicosis, en cambio, la cuestión es más radical. No se trata de un punto donde el sujeto no encaja, sino de una dificultad más profunda en la inscripción en el lazo simbólico. El mundo puede aparecer como ajeno, invasivo o sin coordenadas estables. Allí, el fuera de lugar no es una excepción sino una condición más estructural de la experiencia.

Entre estos polos, la neurosis -la forma más extendida de organización subjetiva- oscila. Hay momentos de pertenencia y momentos de extrañeza. Se encaja y se desencaja. Se participa, pero también se observa. Es en ese vaivén donde surge la pregunta por el lugar propio, no como dato dado, sino como construcción. Sin embargo, la época no favorece esa construcción. Ofrece soluciones rápidas: identidades listas para usar, pertenencias instantáneas, comunidades sin fricción. Pero cuanto más inmediata es la inclusión, más superficial resulta. Lo que se gana en acceso se pierde en espesor. Y entonces, incluso dentro de los grupos, puede persistir la sensación de no estar del todo ahí.

El riesgo es doble

Por un lado, la adaptación forzada: pertenecer a costa de borrar aquello que singulariza. Por otro, la cristalización: hacer del “no pertenezco” una identidad fija, cerrada, que termina aislando. En ambos casos, el sujeto queda capturado, ya sea por el imperativo de integrarse o por el rechazo absoluto a toda escena compartida.

FUERA DE LUGAR La adaptación forzada, pertenecer a costa de borrar aquello que singulariza. Archivo.

Tal vez la salida no sea encontrar un lugar perfecto -eso es, en gran medida, una ficción-, sino producir una posición propia incluso en lo que no encaja del todo. Introducir una diferencia sin quedar expulsado por ella. Habitar los espacios sin quedar completamente absorbido por sus reglas. Pertenecer no es fundirse. No es desaparecer en el grupo ni coincidir plenamente con sus códigos. Es, en todo caso, sostener un lugar éxtimo sin que eso implique quedar por fuera de todo lazo. Y en ese punto, el sentirse fuera de lugar adquiere otro valor. Deja de ser solo un malestar para convertirse en un indicador. Señala que no todo encaja, que hay una fisura, que algo no cierra del todo. Y es precisamente allí, en esa grieta, donde puede abrirse una pregunta.

No ya “¿por qué no encajo?”, sino “¿en qué no estoy dispuesto a encajar?”. Porque a veces, sentirse fuera de lugar no es un error.

Es una forma, quizás la más honesta con uno mismo, de no aceptar cualquier lugar.

* Carlos Gustavo Motta es psicoanalista y cineasta.

IG: @carlosgustavomotta