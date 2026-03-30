Semana Azul 2026: todas las actividades en Buenos Aires para concientizar sobre el autismo

Este lunes, comenzó una nueva edición de la Semana Azul , un movimiento que nació para concientizar sobre el autismo en nuestra sociedad. Desde este 30 de marzo hasta el domingo 5 de abril, habrá distintas actividades y charlas en Buenos Aires con el fin de reflexionar sobre los desafíos que propone esta condición actualmente en nuestra comunidad.

En la primera fecha de la Semana Azul 2026, habrá una agenda federal orientada a visibilizar el autismo. La jornada, titulada “Miradas que conectan”, se llevará a cabo de 10 a 18 horas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), precisamente, en el Salón Azul, en la planta baja del edificio.

La organización está a cargo de TEActiva y convocará a especialistas, familias, organizaciones no gubernamentales, empresas y representantes de gobiernos. El encuentro funcionará como punto de partida de una semana de actividades vinculadas con la concientización sobre el autismo.

Dentro de la programación del día habrá dos momentos destacados:

Este lunes se llevará a cabo la jornada "Miradas que conectan" por la Semana Azul.

El reclamo se apoya en un dato que las entidades consideran central para la discusión pública. Según la información oficial, la estadística del trastorno del espectro autista creció un 400% en los últimos 20 años a nivel mundial. En ese contexto, las organizaciones sostienen que contar con información oficial resulta imprescindible para definir políticas públicas de largo plazo en la Argentina.

En suma, países como Brasil y Chile presentan un mayor desarrollo que la Argentina en este aspecto. A partir de esa diferencia, las organizaciones buscarán instalar la necesidad de que el Estado produzca herramientas estadísticas que permitan dimensionar la situación local y planificar respuestas públicas.

Mirá el video del Obelisco iluminado por la Semana Azul

El Obelisco se vio iluminado de color azul para concientizar sobre el autismo

Todas las actividades por la Semana Azul 2026

El viernes 27 de marzo, días antes del comienzo de la Semana Azul 2026, el Obelisco porteño volvió a verse iluminado de color azul, para concientizar sobre el autismo en la sociedad.

Además, en el sitio oficial de Semana Azul indicaron cuáles serán todas las actividades que llevarán a cabo con el fin de instalar la temática y concientizar.