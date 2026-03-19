Seguros multirriesgo: en Expoagro, La Segunda Seguros reforzó su compromiso con la gestión integral del riesgo agropecuario

La Segunda Seguros volvió a estar presente en Expoagro 2026, uno de los encuentros más importantes del calendario agroindustrial argentino. Junto a Avalian y Coovaeco, las otras empresas del grupo cooperativo, la marca líder en seguros para el agro participó en el espacio de ACA -Asociación de Cooperativas Argentinas -, acompañando al productor y participando activamente de un espacio clave para el intercambio entre empresas, instituciones y actores del sector.

En un escenario donde el clima y la variabilidad ambiental adquieren cada vez mayor relevancia, los seguros agropecuarios se han ido consolidando como una herramienta central para disminuir riesgos en una actividad expuesta permanentemente a eventos imprevisibles. Con un sólida trayectoria en el rubro, la misión de La Segunda Seguros ha sido leer el mercado para fortalecer estas herramientas que no solo protegen al productor frente a contingencias productivas, sino que también resguardan a la continuidad de una cadena económica estratégica para el país. Como bien se sabe, el agro sostiene economías regionales, empleo y servicios asociados, por lo que contar con mecanismos de cobertura adecuados se vuelve fundamental para garantizar su estabilidad.

En la edición 2026, la participación de La Segunda Seguros en Expoagro estuvo enfocada en un intercambio permanente con distintos agentes para seguir trabajando en una mejora de su oferta de valor, siempre condicionada por las necesidades actuales y venideras de los productores: “Este espacio compartido nos ha permitido generar sinergía entre los clientes de cada grupo, como son los de Avalian, productores agrícolas de ACA y nuestros propios asegurados. Un ecosistema potente en un contexto descontracturado para escuchar, debatir y conversar”, dijo Mario Teruya, Sub Gerente General Comercial de La Segunda Seguros.

Cada año, la empresa líder en seguros, piensa y proyecta al detalle su participación para que sea una verdadera oportunidad de conexión. A eso se refirió Mario Castellini, Gerente General de La Segunda Seguros : “Es un evento importante que potencia nuestro perfil como empresa, más este año que compartimos con otras del grupo que son un ejemplo del cooperativismo. Así, todos juntos, ponemos mucha energía en dar una buena experiencia a todos los asociados y a quienes participan de Expoagro”. Respecto a la dinámica del espacio, Martín Faicht, Jefe de Comunicación y Marketing de La Segunda Seguros, agregó: “Disfrutamos mucho estos días porque podemos recibir en persona a los productores, agasajarlos y agradecerles su confianza”.

Por su parte, el Presidente de La Segunda Seguros, Hugo Tallone recordó los orígenes de La Segunda Seguros , vinculados a la ACA que explican con claridad la alianza en un mismo espacio: “Existe una gran relación de La Segunda Seguros con el agro, no solo por las coberturas tradicionales, sino principalmente la de granizo. No olvidemos que el origen de la aseguradora se da a partir de la experiencia de los asociados que conformaban ACA y buscaron cubrir esta necesidad”.

Seguro Multirriesgo Agrícola: un antes y un después en el rubro

En el marco de Expoagro, también se desarrolló una charla organizada por ADIRA (Asociación de Aseguradoras del Interior de la República Argentina) donde se presentó el acuerdo alcanzado con el Gobierno de Córdoba para implementar un seguro multirriesgo agrícola a escala provincial. Esta iniciativa, de la cual La Segunda Seguros participó activamente de cada instancia diseñando la propuesta y su implementación, introduce una cobertura que complementa los seguros tradicionales contra granizo. A su vez suma la protección frente a riesgos sistémicos como sequía e inundación, fenómenos que históricamente no han tenido cobertura comercial en el mercado asegurador hasta el momento.

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El esquema es un hito en el segmento, además de una herramienta innovadora que busca ampliar las alternativas disponibles para la gestión del riesgo climático en el agro: “El camino para que el productor agropecuario pueda estar cubierto frente a los riesgos de sequía e inundación, es la interacción pública privada, en donde el estado pueda aportar beneficios y/o mejoras impositivas a los fines de hacer accesible estos seguros al agricultor, por lo tanto esta experiencia piloto debe ser replicada a todas las zonas productivas del país”, dijo el ingeniero Carlos Comas, Gerente de Riesgo Agropecuario de La Segunda Seguros.

Lectura de las últimas y desafiantes campañas

El contexto productivo actual muestra señales alentadoras luego de años complejos para el sector. Las últimas campañas agrícolas (2024/25 y 2025/26) estuvieron marcadas por una fuerte irregularidad climática que parece haber cesado, dando pie a una etapa más favorable. Tras el final de una sequía histórica, el país experimentó precipitaciones dispares y un escenario heterogéneo, con excesos hídricos y tormentas en algunas zonas de Buenos Aires, mientras que regiones clave como Santa Fe y Córdoba enfrentaron déficit de humedad y altas temperaturas que afectaron la consolidación de los rendimientos. Así las coberturas preventivas han resultado fundamentales para acompañar tanto las buenas como las malas campañas, permitiendo mitigar pérdidas y brindar mayor previsibilidad al productor.

El panorama productivo también muestra cambios en la estructura de cultivos. La soja continúa siendo la oleaginosa más importante en volumen, aunque el girasol viene creciendo con fuerza. En el caso de los cereales, el maíz se consolidó como uno de los principales cultivos del país y en 2025 se convirtió en el tercer producto que más divisas generó para la Argentina, detrás de la harina de soja y el petróleo. La rotación de cultivos viene ganando terreno como estrategia para mejorar la sustentabilidad del sistema productivo, incorporando con mayor protagonismo cultivos como trigo, maíz y girasol, una tendencia que también responde a la necesidad de enfrentar escenarios productivos cada vez más desafiantes.

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Nueva campaña en el agro, renovado compromiso

La Segunda Seguros continúa fortaleciendo su propuesta de soluciones para el agro con una amplia oferta de coberturas agrícolas. Para la campaña de invierno, la compañía ofrece planes que incluyen granizo tradicional, granizo con adicional de viento, granizo con heladas y combinaciones que integran ambos riesgos. A estas opciones se suman adicionales sin costo como incendio de cultivos e incendio en rastrojo, con coberturas destinadas a producciones como trigo, cebada, centeno, lentejas o arvejas.

Para la campaña de verano, la oferta contempla coberturas de granizo tradicional, granizo más viento, granizo más heladas y planes combinados, junto con adicionales como planchado de suelos, y adicionales sin costo, como resiembra, incendio de cultivos e incendio en rastrojo. Estas coberturas se aplican a cultivos estratégicos como soja, girasol, maíz y sorgo, entre otros, permitiendo adaptar la protección a las necesidades productivas de cada región.

Con su participación en Expoagro 2026, compartiendo el stand de ACA, La Segunda Seguros reafirmó su compromiso histórico con el desarrollo del agro argentino, acompañando a los productores con herramientas de gestión del riesgo cada vez más completas y adaptadas a los desafíos de una actividad atravesada por la variabilidad climática y los cambios productivos.