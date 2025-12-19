Se vienen las tormentas a Buenos Aires y hay 8 provincias con alerta amarilla

Aunque la Ciudad y el Gran Buenos Aires disfrutan de un inicio de jornada a pleno sol, el pronóstico advierte un cambio drástico en las próximas horas. Si bien no se esperan lluvias para el cierre del viernes, el escenario cambiará por completo el sábado con la llegada de tormentas al AMBA . Actualmente, ocho provincias se encuentran bajo alerta meteorológica.

El calor se hizo sentir en la Ciudad de Buenos Aires: pasado el mediodía, el termómetro superó los 30°C , mientras que la sensación térmica alcanzó los 32,1°C , de acuerdo con los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ).

El cielo estará algo nublado a la tarde y la jornada concluirá en la misma tónica. El sábado, sin embargo, todo cambiará.

Se esperan tormentas aisladas durante la madrugada, con una probabilidad que aumentará significativamente (entre el 40% y 70% ) durante la mañana. Para la tarde, el fenómeno se debilitará hacia lluvias aisladas, comenzando una mejora gradual hacia la noche con cielo parcialmente nublado.

La mínima para el sábado es 25 grados, mientras que la máxima llegará a 28 grados.

#BuenViernes Argentina Continúan las altas temperaturas en gran parte del país Por la tarde, se prevén tormentas en sectores del oeste argentino y en la franja central Lluvias aisladas en el extremo sur de Patagonia Más info en https://t.co/HR4LGtOd3P pic.twitter.com/6v98wsFcGz

El domingo estará nublado a mayormente nublado, con 23 de mínima y 29 de máxima.

Hay 8 provincias con alerta amarilla

Para este viernes, el SMN hay alerta amarilla en ocho provincias, por tormentas y viento fuerte.

Siete están afectadas por tormentas. En provincia de Buenos Aires hay alerta en el centro, oeste y sur (salvo la franja costera, de Coronel Dorrego a Carmen de Patagones). El panorama en la región central la completan el norte y este de La Pampa, el sur de Córdoba, el noreste de Mendoza y todo San Luis. Además, el centro de Jujuy y una pequeña franja en el norte de Salta.

En el sur de Mendoza también hay alerta por fuertes viernes, lo mismo que en el norte de Neuquén.