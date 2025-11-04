Se viene un martes lluvioso en Mendoza y con descenso en las temperaturas

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con nubosidad parcial y viento del sudeste. Habrá tormentas durante la noche y nevadas en cordillera.

El ingreso de un frente frío provocará lluvias y nevadas en zonas cordilleranas.

Luego de un lunes agitado por el viento Zonda y las tormentas, Mendoza tendrá este martes 4 de noviembre un día más fresco pero todavía inestable. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica cielo parcialmente nublado, vientos del sudeste y descenso de la temperatura, con una máxima de 28° y una mínima de 15°.

Durante el día el tiempo se mantendrá variable, con momentos de sol y nubes, pero hacia la noche volverán las tormentas, acompañadas por ráfagas moderadas. En cordillera, el ambiente permanecerá inestable con nevadas en sectores altos.

Clima pronostico del tiempo temperatura nublado nubes (1).jpg Mendoza tendrá un martes más fresco, con 28°C de máxima y tormentas hacia la noche. Santiago Tagua/MDZ Cuándo mejora el tiempo en Mendoza El avance del frente frío se sentirá con más fuerza el miércoles, cuando el cielo permanezca mayormente nublado, con precipitaciones y un descenso marcado de la temperatura: la máxima rondará los 24°C.

Hacia el jueves, el panorama no cambiará demasiado: se mantendrá la nubosidad variable, con lluvias y tormentas aisladas, vientos del sur algo fuertes y una temperatura similar a la del día anterior.