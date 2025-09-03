Se viene un feriado en septiembre: cuándo será y quiénes tendrán fin de semana largo

El feriado de septiembre coincide con el fin de semana del día de la primavera.

El día del empleado de comercio es el viernes 26 de septiembre pero por acuerdo entre las cámaras y los trabajadores, se acordó dejar fijo el feriado el cuarto lunes de septiembre .

“El Centro Empleados de Comercio de Mendoza (CEC) y las cámaras empresariales -Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM), Cámara Empresaria, Comercio, Industria, Turismo y Servicios de Mendoza (CECITYS) y la Federación Económica de Mendoza (FEM)- acordaron que la conmemoración del día del empleado de comercio se traslade al lunes 22 de septiembre ”, comunicaron desde el CEC.

“Si bien la ley 26.541 establece como fecha oficial el 26 de septiembre, desde 2020 se dispuso que la celebración tenga lugar el cuarto lunes de septiembre, garantizando así un día no laborable en el comercio”, agregaron desde la comisión directiva del CEC.

Quiénes no trabajarán

El feriado afecta a todos los empleados de comercio de Mendoza. La medida regirá en toda la provincia: Gran Mendoza, zonas Sur, Este y Valle de Uco”, detallaron desde el CEC.

Además, enumeraron todos los sectores y actividades cuyos trabajadores son empleados de comercio y por lo tanto, el lunes 22 no abrirán sus puertas:

centros comerciales

supermercados

supermercados mayoristas

comercios

¿Se paga doble?

En principio, el 22 de septiembre los empleados de comercio tienen feriado y deberían tomarse el día de descanso. Solo podrán abrir los comercios que sean atendidos por sus dueños.

En el caso de que el empleado de comercio elija libremente trabajar, el empleador deberá pagarle el doble -como si fuera un feriado nacional- y darle un franco extra.