Se viene la Noche de las Heladerías: todo lo que tenés que saber del evento

Este jueves 13 de noviembre, desde las 19 horas, se celebrará una nueva edición de La Noche de las Heladerías , un evento que reúne a más de 500 locales artesanales en todo el país con promociones especiales para los fanáticos del helado. Se trata de una celebración en la que los locales ofrecen beneficios y descuentos a los clientes.

Organizada por la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) , la jornada forma parte de la Semana del Helado Artesanal , que este año cumple su 41ª edición y se desarrolla del 10 al 16 de noviembre.

La propuesta principal sigue siendo una de las más esperadas: al comprar un cuarto de kilo de helado artesanal, los clientes reciben otro cuarto gratis en los locales adheridos. Es una oportunidad ideal para compartir en familia o entre amigos y descubrir nuevos sabores.

Como cada año, AFADHYA presenta un gusto exclusivo para la campaña. En 2025, el elegido es Fruta D’Oro , un sorbete a base de agua que combina mango y banana con un toque de lima y granizado de chocolate blanco. Una mezcla fresca y exótica pensada para los días cálidos.

Además de las ofertas, el evento busca destacar la calidad y el valor del helado artesanal argentino, promoviendo su consumo en todo el territorio. También se desarrollan acciones solidarias en distintas localidades, en conjunto con organizaciones benéficas.

La Noche de las Heladerías con descuentos y promociones para todos.

Dónde encontrar los locales adheridos

Quienes deseen participar pueden consultar el Mapa del Sabor, una herramienta interactiva creada por AFADHYA que muestra todas las heladerías que se suman a la celebración en cada provincia.

La Noche de las Heladerías no se limita a Buenos Aires: participan comercios de todas las regiones del país. En Mendoza habrá heladerías adheridas en Guaymallén, Godoy Cruz, Ciudad de Mendoza y otros departamentos que sumarán sucursales para participar del evento.

Un dato relevante que se dio a conocer en las últimas horas es que en promedio, cada argentino consume 7,3 kilos de helado artesanal por año.