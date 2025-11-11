El viento Zonda obligó a suspender las clases presenciales en un departamento del sur provincial

La Dirección General de Escuelas dispuso la suspensión de clases presenciales en Malargüe ante la llegada del viento Zonda.

La Dirección General de Escuelas dispuso la suspensión de clases presenciales en Malargüe ante la llegada del viento Zonda. La medida alcanza a los turnos vespertino y nocturno y abarca a todas las instituciones de Malargüe, sin distinción de nivel ni modalidad.

La decisión se tomó a raíz de las ráfagas intensas que podrían complicar la circulación y las actividades al aire libre. Por esta razón, se anunció la suspensión de clases presenciales en el departamento afectado. Las autoridades remarcaron que la prioridad es resguardar a estudiantes, docentes y personal escolar.

Mientras tanto, en el resto de Mendoza la jornada educativa continúa sin cambios. Los establecimientos de los demás departamentos mantienen la presencialidad habitual, ya que no se registran condiciones climáticas adversas que ameriten medidas extraordinarias.