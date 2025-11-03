Tormentas y viento Zonda en Mendoza: los departamentos en alerta y el horario más complicado
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por viento Zonda y tormentas fuertes para gran parte de Mendoza.
Arranca una semana inestable en Mendoza. Si bien la jornada va a empezar algo nublada, con mínimas de 14° y máximas de 28°, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un cambio importante del tiempo durante la tarde y la noche.
Desde las primeras horas de la madrugada, el cielo se mantendrá nublado en todo el territorio, pero hacia la tarde, entre las 15 y las 19, se espera la llegada del viento Zonda. Debido a este fenómeno, el SMN emitió una alerta amarilla para los departamentos de Malargüe, Luján de Cuyo, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y Las Heras.
"El área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas", indicó el organismo.
Las recomendaciones ante la llegada del Zonda a Mendoza
Sin embargo, el panorama empeorará hacia la noche, cuando se prevé la llegada de tormentas a gran parte del territorio, incluido el Gran Mendoza. También estarán bajo alerta el Valle de Uco, los departamentos del este y los del sur provincial.
Desde el Servicio Meteorológico Nacional indicaron que se esperan lluvias intensas en cortos períodos, ráfagas de hasta 80 km/h. Además se espera actividad eléctrica frecuente y "caída de granizo ocasional". Se estiman acumulados de 20 a 40 milímetros, que podrían ser superados de forma puntual.
Cuándo puede mejorar el tiempo en Mendoza
Durante el martes, el tiempo seguirá inestable, con cielo parcialmente nublado, tormentas hacia la noche y el ingreso de un frente frío que hará descender levemente la temperatura. Se prevén 28°C de máxima y 15°C de mínima, además de nevadas en cordillera y vientos del sudeste.
Ya en la mitad de la semana, las condiciones se tornarán más frías y húmedas. Se espera cielo mayormente nublado, precipitaciones, vientos del sur y una máxima de apenas 20°C, con ambiente inestable en toda la región cordillerana.