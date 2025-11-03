Presenta:

Sociedad

|

Mendoza

Tormentas y viento Zonda en Mendoza: los departamentos en alerta y el horario más complicado

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por viento Zonda y tormentas fuertes para gran parte de Mendoza.

MDZ Sociedad

Mendoza arranca la semana bajo alerta por Zonda, tormentas y posible granizo.

Mendoza arranca la semana bajo alerta por Zonda, tormentas y posible granizo.

Santiago Tagua/MDZ

Arranca una semana inestable en Mendoza. Si bien la jornada va a empezar algo nublada, con mínimas de 14° y máximas de 28°, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un cambio importante del tiempo durante la tarde y la noche.

Desde las primeras horas de la madrugada, el cielo se mantendrá nublado en todo el territorio, pero hacia la tarde, entre las 15 y las 19, se espera la llegada del viento Zonda. Debido a este fenómeno, el SMN emitió una alerta amarilla para los departamentos de Malargüe, Luján de Cuyo, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y Las Heras.

Te Podría Interesar

"El área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas", indicó el organismo.

Las recomendaciones ante la llegada del Zonda a Mendoza

Embed - Recomendaciones Ante El Viento Zonda

Sin embargo, el panorama empeorará hacia la noche, cuando se prevé la llegada de tormentas a gran parte del territorio, incluido el Gran Mendoza. También estarán bajo alerta el Valle de Uco, los departamentos del este y los del sur provincial.

Embed - Recomendaciones Ante Una Tormenta

Desde el Servicio Meteorológico Nacional indicaron que se esperan lluvias intensas en cortos períodos, ráfagas de hasta 80 km/h. Además se espera actividad eléctrica frecuente y "caída de granizo ocasional". Se estiman acumulados de 20 a 40 milímetros, que podrían ser superados de forma puntual.

mapa_alertas (28)
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las condiciones empeorarán desde la tarde en gran parte de Mendoza.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las condiciones empeorarán desde la tarde en gran parte de Mendoza.

Cuándo puede mejorar el tiempo en Mendoza

Durante el martes, el tiempo seguirá inestable, con cielo parcialmente nublado, tormentas hacia la noche y el ingreso de un frente frío que hará descender levemente la temperatura. Se prevén 28°C de máxima y 15°C de mínima, además de nevadas en cordillera y vientos del sudeste.

Ya en la mitad de la semana, las condiciones se tornarán más frías y húmedas. Se espera cielo mayormente nublado, precipitaciones, vientos del sur y una máxima de apenas 20°C, con ambiente inestable en toda la región cordillerana.

Archivado en

Notas Relacionadas