Tormentas y viento Zonda en Mendoza: los departamentos en alerta y el horario más complicado

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por viento Zonda y tormentas fuertes para gran parte de Mendoza.

Arranca una semana inestable en Mendoza. Si bien la jornada va a empezar algo nublada, con mínimas de 14° y máximas de 28°, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un cambio importante del tiempo durante la tarde y la noche.

Desde las primeras horas de la madrugada, el cielo se mantendrá nublado en todo el territorio, pero hacia la tarde, entre las 15 y las 19, se espera la llegada del viento Zonda. Debido a este fenómeno, el SMN emitió una alerta amarilla para los departamentos de Malargüe, Luján de Cuyo, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y Las Heras.

"El área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas", indicó el organismo.

Las recomendaciones ante la llegada del Zonda a Mendoza Embed - Recomendaciones Ante El Viento Zonda Sin embargo, el panorama empeorará hacia la noche, cuando se prevé la llegada de tormentas a gran parte del territorio, incluido el Gran Mendoza. También estarán bajo alerta el Valle de Uco, los departamentos del este y los del sur provincial.

Embed - Recomendaciones Ante Una Tormenta Desde el Servicio Meteorológico Nacional indicaron que se esperan lluvias intensas en cortos períodos, ráfagas de hasta 80 km/h. Además se espera actividad eléctrica frecuente y "caída de granizo ocasional". Se estiman acumulados de 20 a 40 milímetros, que podrían ser superados de forma puntual.