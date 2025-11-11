Fiel reflejo: Grimoldi "es la Argentina, si al país le va bien, a nosotros también" dice su titular

“ Grimoldi es la Argentina: si al país le va bien, es el líder en lo suyo . Si al país le va mal, sufrimos como todos”, resumió Hernán Grimoldi en una entrevista reciente en el canal de Streaming La Fábrica del Podcast, sobre la compañía fundada hace 130 años, y MDZ te lo cuenta en su ciclo Argentinos que construyen.

El empresario destacó que, en un mercado donde la informalidad marca el pulso, cotizar en bolsa y apostar a la transparencia fue clave para consolidar la confianza de proveedores internacionales. “Cuando vas a buscar una marca, ayuda mucho ser una compañía transparente. No es menor en un país como este”, explicó el titular de la empresa de calzado que hoy factura 200 millones de dólares al año y comercializa marcas globales como Hush Puppies, Vans y The North Face.

El directivo subrayó que la apertura económica es determinante para la industria. “Con el gobierno de Macri abrimos seis locales de The North Face, con el de Alberto tuvimos que cerrarlos. Si tenés una economía abierta, podés crecer; si no, el negocio se convierte en una joyería con precios altísimos por la falta de mercadería”, ejemplificó.

La firma comercializa actualmente más de 2 millones de pares por año, con fuerte peso de Hush Puppies —su marca estrella, con un millón de pares mensuales en el país— y un crecimiento explosivo de Vans, que pasó de vender apenas 120 pares en su primer año a proyectar 900.000 pares en 2025. “El crecimiento fue enorme. Pero no se logra siendo purista: la reputación se construye en los nichos, pero la masividad se gana con volumen”, aseguró.

El empresario resaltó que, en un país de alta volatilidad, la flexibilidad es una condición de supervivencia. “Hace tres años importabas partes para ensamblar y tenía sentido. Hoy ya no. Grimoldi tiene que ser la compañía más flexible posible: si la economía se abre, nos reconvertimos; si se cierra, la fábrica propia nos asegura no quedar pedaleando en el aire”.

En relación con el futuro del sector, fue claro: “Sin reformas, la industria del calzado nacional no es viable en todos los segmentos. En lo deportivo es muy difícil competir con Asia o Brasil. En la moda todavía hay lugar, pero es un bicho distinto”.

Tu fábrica, tu reaseguro

Hernán Grimoldi - Argentinos que construyen -fabricar en Argentina está caro La Fábrica Podcast

La pandemia y la crisis de 2019 golpearon fuerte a la compañía. “Con mi hermano no dormíamos, llegamos a pensar que los 125 años de historia se terminaban con nosotros. Por eso decidimos cancelar toda la deuda financiera. Hoy, sin deuda, jugamos otro juego”, contó. El canal online fue clave en esa recuperación: de 3.000 pares mensuales en los inicios a más de 350.000 pares por año vendidos en e-commerce actualmente.

"Hay respeto por Grimoldi"

Hernán Grimoldi - Argentinos que construyen -Hay respeto por la marca La Fábrica Podcast

"No somos una compañía familiar"

Sobre el rol de la familia en la empresa, marcó distancia con el modelo clásico: “No somos una compañía familiar. Mi hermano y yo somos los últimos Grimoldi en la empresa. No entra más nadie de la familia. La gerente general no es de la familia y está hace 30 años. Eso manda un mensaje claro: acá crece el que es bueno, no el que tiene apellido”.

Finalmente, Hernán compartió su mirada personal: “La mejor inversión de mi vida fueron mis hijos. El negocio es importante, pero lo que quiero dejarles es confianza, cercanía y cultura de trabajo. Hay que arremangarse, romperse todo. Si lo hacés, te va a terminar gustando”.

Además, recordó el largo recorrido de la empresa fundada en 1895 por Tomás Grimoldi, que llegó a tener la fábrica de calzado más grande de Sudamérica y que sobrevivió a crisis, hiperinflaciones y cambios de modelo económico. “Hemos hecho cosas muy bien y otras muy mal. Pero lo difícil y lo posible van juntos. Nada es fácil, nada es imposible. Esa es la historia de Grimoldi.”