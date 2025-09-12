Se viene el eCommerce Go Mendoza: un evento fundamental para el desarrollo de la economía digital

Se realizará el jueves 18 de septiembre desde las 14.30 en el Hilton Mendoza Hotel; un evento en el que se analizarán las últimas tendencias del ecommerce.

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) organiza una nueva edición del eCommerce Go Mendoza, un evento que se ha convertido en referencia y punto de encuentro para el ecosistema digital del país. La jornada tendrá lugar el 18 de septiembre a partir de las 14.30 en el Hilton Mendoza Hotel, en Av. Acceso Este Lateral Nte 3292.

Tendencias del eCommerce e inteligencia artificial en la agenda El eCommerce Go Mendoza es el punto de encuentro de los profesionales del ecosistema, un espacio de análisis e inspiración con una agenda pensada para abordar los desafíos y oportunidades de la economía digital argentina. Se explorarán las últimas tendencias y hábitos de los consumidores que ayudan a entender cómo pasar de los datos a la acción y mejorar las estrategias de los negocios digitales. Además, se profundizará en el impacto de la inteligencia artificial, con especial foco en cómo esta tecnología está transformando la forma en que los usuarios buscan y las marcas se conectan con ellos.

El evento también contará con un segmento dedicado a compartir experiencias de negocios digitales locales, con presentación de casos reales donde los asistentes podrán adquirir aprendizajes concretos para aplicar en sus propios negocios. Este enfoque práctico, combinado con las charlas sobre el uso de la IA en marketing y automatización, busca ofrecer herramientas valiosas para que los participantes diseñen sus estrategias y tomen decisiones con un impacto real en sus negocios con un mindset digital.

Casos locales y oportunidades para el ecosistema regional “Es una gran satisfacción tener el eCommerce Go en Mendoza, un punto estratégico para el impulso del comercio digital en Cuyo. Con esta iniciativa, desde CACE buscamos acompañar el crecimiento federal de la economía digital y generar un espacio en el que la industria pueda actualizarse, intercambiar conocimientos y construir vínculos que fortalezcan el desarrollo de nuevos negocios”, expresó Diego Marín, Director de la Comitiva Cuyo de CACE.

El eCommerce GO Mendoza llega a su 10ª edición en un contexto en el que, según los datos del último Estudio Anual del Comercio Electrónico 2024 realizado por CACE, la región Cuyo - conformada por las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis - alcanzó los $1.101.273 millones en facturación, lo que representó el 5% de la facturación total del comercio electrónico en Argentina en 2024.