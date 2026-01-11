Se rehabilitó el tránsito en la ruta 40 entre las localidades chubutenses de Epuyén y El Hoyo
Luego de seis horas de corte, Vialidad Nacional restableció la circulación, mientras los brigadistas continúan con los trabajos para contener el fuego en la zona.
El tránsito sobre las Ruta 40, entre las localidades chubutenses de Epuyén y El Hoyo, fue rehabilitado en la noche del sábado, según confirmaron las autoridades de Vialidad Nacional (VN), mientras los brigadistas continuaban con las tareas para combatir los incendios forestales en la región.
“Desde las 20.25, transitar con extrema precaución por visibilidad reducida en sectores, producto de los incendios y equipos de emergencia circulando por la ruta”, indicó el comunicado dado a conocer por la autoridad del organismo.
Te Podría Interesar
Asimismo, remarcaron que “se solicita a los usuarios respetar las indicaciones del personal de seguridad presente en la ruta”, agrega la nota.
De esta manera, la rehabilitación del tránsito se reanudó luego de casi seis horas de corte , debido a la escasa visibilidad y el calor, producto de las llamas, que ya estaban llegando a la calzada, y que representan un riesgo para los conductores.
Medidas de seguridad y contactos de emergencia
Ante la gravedad del siniestro, el organismo nacional solicitó a los usuarios respetar estrictamente las indicaciones de las fuerzas de seguridad que llevan adelante el operativo de control preventivo en la zona.
- Estado de transitabilidad: La interrupción del tránsito se mantendrá “hasta nuevo aviso”, supeditada a la evolución de las tareas de combate del fuego por parte de los brigadistas.
- Canales de consulta: Los usuarios pueden verificar el estado de las rutas nacionales en tiempo real a través de la web oficial del organismo o comunicándose al 0800-222-6272.
- Atención ante emergencias: Vialidad Nacional mantiene activa su línea de atención 24/7 mediante la Opción 1 del centro de atención telefónica o vía WhatsApp al +54 9 11 2273-4519.
Este nuevo foco ígneo se da en una jornada de temperaturas extremas en la Patagonia, lo que dificulta las tareas de contención de las llamas que ya afectan la vegetación lindante a la principal arteria vial de la región cordillerana.