Se reestableció el servicio del Tren Mitre tras nueve días de corte total: cuáles fueron las obras

El Tren Mitre retomó su recorrido habitual tras la finalización de las tareas de renovación de las vías de las estaciones del norte de la provincia.

Este lunes 18 de agosto, la Línea Mitre volvió a prestar servicio completo en sus tres ramales principales luego de nueve días de corte total por trabajos de infraestructura.

El corte más significativo afectó al ramal Tigre, que desde el 9 de agosto había cesado por completo su operación. En paralelo, los ramales Bartolomé Mitre y José León Suárez también tuvieron restricciones, llegando solo hasta la estación Belgrano R. sin conexión con Retiro.

Cuáles fueron las obras por el que el servicio del Tren Mitre estuvo cortado Durante el período de obras, desde Trenes Argentinos llevaron a cabo tareas de renovación de vías en las estaciones San Isidro y Martínez, en la provincia de Buenos Aires. Las tareas incluyeron el reemplazo total de rieles y durmientes, elementos que, según la empresa estatal, superaban los 40 años de antigüedad.

Captura de pantalla 2025-08-18 102929 El anuncio de Trenes Argentinos por el restablecimiento del servicio del Tren Mitre. X @TrenesArg En un comunicado, se explicó que se trataba de obras urgentes debido al deterioro de la infraestructura, lo que generaba demoras constantes y la necesidad de circular con velocidades precautorias.

Además de la renovación ferroviaria, se intervinieron pasos a nivel clave en la zona norte. En San Isidro se trabajó sobre el cruce de la calle Leandro N. Alem, mientras que en Martínez se actuó sobre la calle Alvear. Las obras consistieron en el desarme de las estructuras existentes, cambio completo de calzadas vehiculares y peatonales, instalación de señalización horizontal y vertical, cartelería de advertencia y trabajos de pintura.