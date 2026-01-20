Se reactivó el fuego en Chubut y hay expectativa ante un nuevo frente de tormentas

Los focos forestales en la cordillera chubutense se reactivaron por las altas temperaturas y mantienen en alerta a más de 250 brigadistas. El fuego no cede en Epuyén, Puerto Patriada y el Parque Nacional Los Alerces.

Epuyén es una de las zonas afectadas por los incendios.

Los incendios forestales que azotan el oeste de la provincia de Chubut alcanzaron los 15 días de actividad continua, en una batalla contra el fuego que parece no dar respiro. El repentino aumento de temperatura registrado en los últimos días provocó que focos aparentemente extinguidos volvieran a cobrar vida, manteniendo en tensión a los equipos de brigadistas que trabajan incansablemente en la zona cordillerana.

Según los reportes difundidos este martes, las altas temperaturas y las condiciones meteorológicas adversas del lunes propiciaron la reactivación en distintos sectores de Epuyén, obligando a reforzar el operativo para evitar la propagación del fuego hacia áreas pobladas y zonas forestales de valor ambiental.

¿Qué condiciones climáticas causaron las reactivaciones? "Ayer se registró una temperatura máxima de 30° C con un porcentaje de humedad que alcanzó el 23%. Estas condiciones incentivaron las múltiples reactivaciones de focos en valles y cañadones, con gran cantidad de humo encajonado durante la mañana, que impidió la operación inicial de medios aéreos, situación que se revirtió al despejarse durante la tarde", informaron desde el Parque Nacional Los Alerces.

El incremento de la temperatura y la baja humedad elevaron dramáticamente el riesgo de propagación, obligando a los equipos a actuar bajo condiciones extremas y a reorganizarse frente a reactivaciones imprevistas en distintos sectores.

¿Cuándo habrá tormentas en Chubut y en zonas? El pronóstico meteorológico para la región cordillerana anticipa más complicaciones. En Esquel, se esperan tormentas aisladas durante la tarde y noche del miércoles, mientras que el jueves se prevén lluvias y actividad eléctrica.