Se metieron a cazar a un campo sin permiso y el dueño les disparó: mató a una perra

El episodio ocurrió en un establecimiento rural ubicado cerca de la Ruta Provincial 60. Uno de los jóvenes reconoció que habían ingresado sin autorización, pero cuestionó que el dueño les haya disparado sin pedirles que se retiraran.

Un grupo de jóvenes ingresó junto a sus perros a un campo de la localidad bonaerense de Azul y terminó protagonizando un violento episodio con el propietario del establecimiento, quien les disparó y mató a una de las perras que acompañaba a los cazadores. La secuencia quedó registrada en un video que uno de los jóvenes difundió en redes sociales.

El hecho ocurrió en un terreno ubicado cerca de la Ruta Provincial 60, camino a Santa Laura. Según se observa en la grabación publicada por Maicol Nesprias, el grupo había entrado al campo sin autorización y fue interceptado por el dueño de la propiedad. En medio de la situación, el productor utilizó una carabina y disparó contra los jóvenes. Uno de los proyectiles alcanzó a una de las perras, que murió en el lugar: "Yo ya sé que andábamos sin permiso, pero ni nos avisó. Disparó a matar. Esa perra era como mi hijo", expresó Nesprias en la publicación.

Las amenazas contra el dueño del campo Tras la muerte del animal, en el video se escuchan fuertes amenazas dirigidas al productor rural. Uno de los jóvenes desafió al hombre a enfrentarse cuerpo a cuerpo: "Si sos guapo, dejá la carabina y vamos a hacerlo mano a mano. ¿Tenés un problema con nosotros? Vamos a hacerlo mano a mano. Pero no tiene que matar perro, esto no va a quedar así. Tiene doscientas cincuenta mil vacas; le va a salir cara la cosa".

En otro momento de la grabación, Nesprias muestra el vehículo del dueño del campo y señala su patente mientras afirma: "Me mató un perro, ahí está la patente". El joven también muestra el cuerpo de la perra y anticipa que difundirá en redes sociales la identidad del productor, a quien califica de "asesino" y "mata perros". Sin embargo, en la misma publicación reconoce que el grupo había ingresado al establecimiento sin permiso. Su principal cuestionamiento apunta a que, según su relato, el dueño podría haberles advertido que abandonaran el lugar antes de disparar: "Con que nos avisara que nos fuéramos, hubiésemos salido".

El video en el que muestran al productor que mató a la perra: "Asesino" Más tarde, pidió disculpas por el tono utilizado en el video y explicó: "Pido disculpas por mi enojo y bronca del momento, pero de verdad es un momento de mucho dolor".