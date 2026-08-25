Cómo es el proyecto para luchar contra el sobreendeudamiento digital de los jóvenes de Mendoza

En las últimos días un dato dejó de manifiesto una tendencia que crece y preocupa cada vez más: el sobreendeudamiento de los jóvenes que toman créditos a través de billeteras virtuales . Ante ese panorama, un proyecto de Ley que busca combatir y prevenir este fenómeno ingresó en la Legislatura de Mendoza.

La iniciativa fue presentada por el diputado peronista Germán Gómez, quien asegura que "nuestros adolescentes están creciendo dentro de un sistema financiero que no les enseñamos a leer". En ese sentido, el legislador explica en los fundamentos del proyecto que los jóvenes "antes de terminar la secundaria ya ya manejan billeteras virtuales, pagan en cuotas y reciben ofertas de crédito y de apuestas en la misma pantalla, y llegan a los dieciocho (cuando la ley por fin los habilita a endeudarse) sin ninguna herramienta para entender lo que están por firmar". "La tecnología financiera corrió mucho más rápido que la educación financiera", asegura.

Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), los jóvenes son los más endeudados a través de las billeteras virtuales . La tasa de mora más alta se registra entre quienes tienen de 20 a 24 años, con 41,4% de irregularidad en neobancos, frente al 29,5% en bancos tradicionales. Le siguen los chicos de 18 a 19 años, con una mora del 37,6% en billeteras virtuales y del 27,2% en bancos. Recién a partir de los 40 años los indicadores muestran una desaceleración más clara.

No solo es el informe del CEPA. Según datos de la consultora Analytica, la irregularidad entre los jóvenes de 18 a 30 años llega casi al 40% y es la más elevada entre todos los rangos etarios. En la misma línea, un informe de Provincia Microcréditos señala que casi el 40% de los jóvenes de entre 18 y 21 años que tomaron un crédito no pueden pagarlo. En todos los casos hay un denominador común: la situación más crítica se da con billeteras virtuales.

Según explica Gómez, el dato que más preocupación debería generar es uno proveniente de Provincia Microcréditos, ya que marca la irregularidad crediticia se duplicó en los últimos doce meses. "Hay un detalle que lo explica todo: lrededor del 92% de esos jóvenes en problemas ni siquiera tenía empleo en relación de dependencia. Se endeudaron antes de cobrar su primer sueldo", remarca.

En paralelo, también pone el foco en las apuestas online dentro de los adolescentes. Según un informe de la Cruz Roja Argentina, dentro de un relevamiento de 11.000 jóvenes de entre 13 y 18 años, el 16% apostó alguna vez, y uno de cada ocho de ellos terminó endeudado. "Y lo que cierra el círculo para nosotros: el 83% de los que apuestan lo hacen desde una billetera virtual", remarca Gómez.

"El problema no es el crédito. El crédito es legítimo y muchas veces la única herramienta a mano para una familia que necesita llegar a fin de mes. El problema es tomarlo a ciegas", explica el diputado.

La crítica a las plataformas virtuales y la salida que se plantea

Dentro de este panorama, el legislador apunta contra las plataformas y denuncia que hay una "desigualdad de fondo" al señalar que éstas tienen "un sistema que analiza al usuario en segundos y le fija cuánto le presta y a qué tasa. Y del otro lado el pibe no tiene nada, no sabe leer un Costo Financiero Total, no distingue una cuota barata de una trampa, no reconoce cuándo la aplicación lo empuja a decir que sí".

Ante esta situación, Gómez asegura que "la salida es escolar" y que "no es complicada". En ese sentido, asegura que "no hace falta inventar una materia de finanzas ni llenar a los chicos de teoría: alcanza con darles herramientas concretas para entender el crédito digital con el que ya conviven".

Para el diputado, Mendoza no parte de cero, ya que la provincia ha incorporado en los planes de estudio contenidos de educación financiera, los cuales han sido trabajados entre la Dirección General de Escuelas (DGE) y otros organismos. Además se destaca que los docentes participan en distintos tipos de capacitaciones. "No abriríamos un camino, ampliaríamos uno que ya existe", remarca.

"Prevenir siempre sale más barato que remediar, y acá el costo de no hacer nada lo pagan los chicos y sus familias", concluye Gómez en sus argumentos.

Los detalles del proyecto que busca prevenir el sobreendeudamiento en jóvenes

El proyecto de Ley ingresado en la Legislatura de Mendoza busca crear un Programa Provincial de Educación sobre Crédito Digital y Prevención del Sobreendeudamiento Juvenil, el cual tendrá carácter exclusivamente educativo y estará destinado a los estudiantes de todos los colegios secundarios de la provincia.

Según se destaca en el texto, el objetivo de dicho programa es darle a los estudiantes herramientas que les sirvan para comprender, evaluar y decidir de manera informada frente a las ofertas de crédito y financiamiento que ofrecen las distintas billeteras virtuales.

Cabe resaltar que los gastos que demande el cumplimiento de la norma serán costeados con las partidas presupuestarias asignadas a la DGE.

Los temas que abordaría el programa

Según se indica, los contenidos pedagógicos "mínimos" de la iniciativa contemplan:

Lectura e interpretación de la tasa de interés, el plazo, el valor de las cuotas y el Costo Financiero Total. La idea es que los alumnos puedan comprender la relación entre el monto recibido y el monto total a devolver.

Identificación de prácticas de comercialización, comunicación y diseño de interfaces digitales que puedan favorecer decisiones de endeudamiento impulsivas o insuficientemente informadas, así como de los factores psicológicos que inciden en ellas.

Los riesgos del financiamiento destinado a plataformas de apuestas y juegos de azar en línea, y su vínculo con el endeudamiento y las conductas de juego problemático.

Los riesgos de la refinanciación en cadena y del uso de nuevo crédito para cancelar deudas preexistentes.

os derechos del usuario financiero y del consumidor, y las vías de reclamo administrativas y judiciales disponibles en Mendoza.

La elaboración de un presupuesto personal básico y la evaluación de la propia capacidad de pago.

La protección de los datos personales, los permisos de las aplicaciones, la seguridad digital y la prevención de estafas y suplantación de identidad en el uso de plataformas financieras

La autoridad de aplicación y sus funciones

La DGE será la encargada de asegurar que la Ley, en caso de aprobarse, sea aplicada de manera efectiva en los distintos establecimientos alcanzados por la norma. Para ello, dará intervención al Consejo General de Educación.

Además, la DGE deberá disponer las instancias de formación necesaria para que docentes puedan llevar adelante el desarrollo del programa. También se podrá celebrar convenios con el Banco Central, universidades u otro tipo de entidades.

También deberá elaborar anualmente un informe sobre cómo se está llevando a cabo la implementación del programa, el cual deberá ser remitido a la Legislatura.

Lo que prohíbe el programa

El texto del proyecto expresa de manera taxativa que los materiales y actividades incluidas en el programa no podrán tener "publicidad o promoción, directa o indirecta, de entidades financieras, proveedores no financieros de crédito o plataformas digitales de financiamiento, así como su utilización con fines de captación de clientes".

En ese aspecto, se remarca que ninguna actividad desarrollada en su marco podrá requerir a los estudiantes la contratación de productos financieros, la apertura de cuentas, la descarga de aplicaciones, la entrega de datos personales o la generación de perfiles comerciales.