Se levantó el paro en los aeropuertos: cómo averiguar el estado de los vuelos

Los pasajeros que tengan un vuelo programado para este jueves 3 y mañana viernes 4 de septiembre tienen que revisar el estado de su viaje antes de salir de sus casas. ATE había convocado a paros en 27 aeropuertos del país durante estas dos jornadas, pero lo suspendió a último momento.

Así lo confirmó el dirigente sindical Rodolfo Aguiar. "Hemos decidido suspender las medidas de fuerza durante estos dos días a la espera de la audiencia que debe llevarse adelante en el ámbito de la cartera laboral para definir entre las partes los alcances de la esencialidad", explicó.

Mientras tanto, advirtió: " Si esa reunión no se celebra o la misma fracasa, resolvimos que el próximo lunes se activen las medidas tal y como han sido oportunamente comunicadas ".

Antes de arrancar rumbo a Ezeiza o Aeroparque, conviene confirmar si el vuelo sigue en pie. Hay tres formas de hacerlo, y ninguna lleva más de un par de minutos:

La medida de fuerza de ATE afectará a los vuelos del jueves 3 y viernes 4 de septiembre en dos franjas horarias. Foto: shutterstock.com

Lo primero que hay que hacer es hablar con la aerolínea para saber qué alternativas ofrece. Todas las compañías que operan en el país están obligadas a tener por lo menos un canal de reclamos gratuito y fácil de usar, y cada reclamo tiene que darte un número único como comprobante.

Por las dudas, conviene guardar el ticket, el código de reserva, el número de vuelo, los mails o mensajes de la aerolínea y el número de reclamo.

Si reprograman el vuelo, la ANAC establece que los pasajeros tienen derecho a ser trasladados a destino por alguna alternativa prevista, o a que devuelvan el dinero del pasaje. Eso sí: si la cancelación es por fuerza mayor, las reglas cambian, así que conviene consultar directamente con la empresa cuál es la solución que corresponde.

Qué pasa si la aerolínea no responde

Si la compañía no contesta o la respuesta no convence, se puede acudir a la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil). El trámite es gratis y se hace online, en Argentina.gob.ar, dentro del servicio "Realizar un reclamo, consulta o sugerencia ante la ANAC".

Para arrancar se necesita:

DNI o pasaporte

Datos de contacto

Datos del vuelo

Ticket aéreo

Documentación relacionada con el problema

Una vez que se manda el formulario, la ANAC contesta con un mail de confirmación y un número de gestión. Para hacer un seguimiento, hay que responder ese mismo mail.

Además, desde el 15 de agosto está activo el Servicio de Conciliación para Pasajeros Usuarios del Transporte Aéreo: un mecanismo voluntario, virtual y gratuito para resolver conflictos entre pasajeros y aerolíneas sin tener que ir tan lejos.

Bajo este panorama, la clave es no dar el vuelo por cancelado de antemano. Primero hay que confirmar su estado con la aerolínea y, recién si hay algún cambio, preguntar por las alternativas disponibles para ese caso puntual.