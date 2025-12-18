Se incendió un contenedor en Constitución y tuvieron que evacuar a un hotel

Un siniestro que comenzó en un contenedor de basura durante la madrugada, se propagó rápidamente. Tres dotaciones de Bomberos trabajaron para controlar las llamas que provocaron la evacuación de un hotel y afectaron un local.

En el barrio porteño de Constitución, un siniestro que comenzó en un contenedor de basura durante la madrugada se propagó rápidamente en Salta al 100, esquina Hipólito Yrigoyen. Tres dotaciones de Bomberos trabajaron para controlar las llamas que provocaron la evacuación de un hotel y afectaron un comercio de ropa.

Las primeras llamas aparecieron alrededor de las 2 de la mañana, generando un amplio operativo de emergencia en plena zona céntrica de la Ciudad de Buenos Aires. Según las primeras informaciones disponibles, el incendio se originó en un contenedor de basura ubicado en la vía pública. Una persona en situación de calle habría encendido un colchón que se encontraba apoyado en el contenedor, lo que desencadenó la propagación del fuego hacia estructuras cercanas.

¿Qué edificios resultaron afectados? Las llamas se extendieron rápidamente desde el punto de origen y alcanzaron dos estructuras principales. Un local de ropa sufrió daños directos por el fuego, con el estallido de sus ventanales debido a las altas temperaturas. Además, un hotel perteneciente a una mutual se vio afectado por el humo, aunque sin daños estructurales por llamas. Como medida preventiva, todas las personas que se encontraban en el hotel fueron evacuadas del lugar.

¿Cuántas personas fueron asistidas? Un total de 18 personas debieron recibir atención médica como consecuencia de la inhalación de humo. El personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) les brindó oxigenación en móviles sanitarios desplegados en el lugar. Hasta el momento, no se registran heridos de gravedad derivados del siniestro.

Para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y garantizar la seguridad de los vecinos, se implementó un corte total de la circulación en la zona durante varias horas.