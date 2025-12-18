Educación global y emprendimiento: Tetr duplicó estudiantes y suma más argentinos en Dubái

La escuela internacional Tetr College of Business confirmó que en su edición 2025 duplicó la cantidad de estudiantes inscriptos y consolidó la presencia argentina en Dubái . La institución, enfocada en emprendimiento global, inició su segundo curso de grado con una fuerte representación de América Latina y un modelo educativo que recorre distintos países.

El crecimiento de marcó una tendencia en la educación superior internacional orientada al emprendimiento práctico y a la experiencia global. En 2025, la institución duplicó el número de estudiantes en comparación con el año anterior y confirmó que ya hay una segunda camada de argentinos cursando en su campus de Dubái, uno de los ejes del programa académico.

La propuesta de Tetr se basa en un recorrido académico por múltiples países, como Dubái, India, Singapur, Malasia, Ghana, Argentina, Estados Unidos y un país europeo que varía en cada edición. Cada semestre, los estudiantes se trasladan a un nuevo destino, donde cursan materias en instituciones reconocidas y desarrollan un negocio vinculado al sector más relevante de la economía local. Así, se busca integrar formación teórica con experiencia real desde el inicio de la carrera.

En la primera edición, los estudiantes lanzaron 44 startups, generaron más de USD 324.000 en ingresos y obtuvieron financiamiento de inversores destacados. Además, el grupo recaudó cerca de US$100.000 a través de campañas de productos realizadas en Singapur y Malasia, reforzando el posicionamiento de Tetr.

A comienzos de 2025, Tetr anunció un fondo de becas por US$1 millón destinado exclusivamente a estudiantes argentinos. Este programa permite cubrir el 100% de la matrícula durante los cuatro años de cursada, con el objetivo de facilitar el acceso a una educación internacional de alto nivel a jóvenes con perfil emprendedor.

Desde la institución destacan el desempeño de los alumnos argentinos. “Cada estudiante argentino que hemos tenido demuestra disciplina y espíritu emprendedor”, afirmó Pratham Mittal, fundador de Tetr College of Business. Según explicó, estas cualidades resultan clave para el enfoque de la escuela, que apunta a formar líderes capaces de crear y escalar negocios desde etapas tempranas de su formación académica.

Entre los integrantes se encuentra Mayra Sofía Lanza Salas, estudiante argentina con experiencia previa en voluntariado internacional y emprendimientos propios. Inició un negocio de belleza a los 13 años y más adelante desarrolló un proyecto de venta online de anteojos de sol, además de incursionar en moda, modelaje y conducción televisiva. “Me identifico con los valores de Tetr: salir de la zona de confort, la adaptabilidad y la creatividad”, explicó.

Un grupo con perfil verdaderamente global

La composición de la segunda camada refleja una diversidad geográfica amplia. El 26% de los estudiantes proviene de América Central y Latina, mientras que el 34% llega desde Asia del Sur. Estados Unidos y Europa representan el 21% del total, Medio Oriente y el Norte de África el 11%, y el resto corresponde al Sudeste Asiático.

Este perfil multicultural se combina con una diversidad académica que incluye estudiantes de ciencias, economía, comercio y artes liberales. Además, el 35% del grupo está integrada por mujeres, un dato que la institución destaca como parte de su enfoque inclusivo y global.

“Nuestros estudiantes valoran más las experiencias multiculturales, las habilidades empresariales prácticas y las clases impartidas por profesores de Ivy League y ejecutivos globales que los exámenes tradicionales”, explicó Mittal. Entre los docentes hay perfiles de profesores que trabajaron en la NASA o en Microsoft.

La metodología educativa y aprender en contextos reales

El modelo educativo de Tetr se apoya en lo que define como pedagogía disruptiva, centrada en el aprendizaje activo y la creación de proyectos reales. El plan de estudios incluye, por ejemplo, el pilotaje de una ONG en Ghana, el lanzamiento de una marca D2C en India, pasantías durante el semestre y experiencias inmersivas en empresas como Emirates, Emaar Properties y Talabat.

Las actividades culturales también forman parte del programa, con experiencias en eventos y espacios emblemáticos como la Semana de la Moda de Milán, la conferencia Black Hat USA, el Museo Nacional de Singapur, el estadio Maracaná de Brasil y el tradicional Gold Souk de Dubái. El objetivo es que los estudiantes egresen con experiencia directa en la creación de al menos siete emprendimientos desde cero.